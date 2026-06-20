गणपतीपुळे समुद्रात पाच पर्यटक बुडाले, बचाव पथकाकडून युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू

Ganpatipule Accident : रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे हा समुद्रकिनारा खूपच प्रसिद्ध आहे. दररोज हजारो पर्यटक या समुद्र किनाऱ्याला भेट देता. अनेकजण किनाऱ्यावरील गणपती मंदिरात दर्शन घेऊन मग समुद्रात पोहोण्यासाठी जातात. उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्ह्यातील पर्यटकांचा गणपतीपुळे या पर्यटन स्थळावर भेट देण्याचा ओढा वाढतो. अशातच गणपतीपुळेला आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील काही पर्यटकांवर शनिवारी दुर्दैवी प्रसंग ओढवला आहे. आज सकाळी समुद्रात पोहण्यासाठी उतरलेल्या 8 जणांपैकी 5 जण समुद्रात बुडाल्याची घटना घडली असून ३ जणांना स्थानिक बचाव पथकाने सुखरूप वाचवले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पैठण तालुक्यातील बिडकीन येथील 19 जणांचा एक ग्रुप गणपतीपुळे येथे पर्यटनासाठी आला होता. समुद्र किनाऱ्यावरील गणपती मंदिरात दर्शन घेऊन झाल्यावर ग्रुपमधील काही पर्यटकांना समुद्रात पोहोण्याचा मोह आवरला नाही. यातील काही युवक समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले असता भरतीच्या पाण्याचा आणि जोरदार लाटांचा अंदाज न आल्याने ते खोल पाण्यात वाहून गेले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक बचाव पथक आणि संबंधित यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. तातडीने बचावकार्य हाती घेण्यात आले. यामध्ये तीन जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र पाच युवक अद्याप बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू आहे.
- आदित्य संतोष राऊत (वय 22)
- अनिकेत बंडू हिवराळे (वय 20)
- आनंद राजू नरवडे (वय 20)
- प्रेम दीपक आत्माने (वय 19)
- यश रमेश्वर कांबळे (वय 19)
स्थानिक शोध आणि बचाव पथकाकडून समुद्रात शोधमोहीम सुरू असून बेपत्ता युवकांचा शोध घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या समुद्र खवळलेला आहे पाण्याचा वेगवान प्रवाह असल्यामुळे पाच जणांचा शोध घेताना अडथळा निर्माण होतोय. या घटनेमुळे बिडकीन परिसरासह संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. 25 मे पासून पर्यटनाला बंदी असताना पर्यटक समुद्रात गेलेच कसे हा प्रश्न उभा राहिलाय. यापूर्वी सुद्धा अनेकदा गणपतीपुळे सह कोकणातील समुद्रात पोहोण्यासाठी आलेल्या नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडल्या आहेत. समुद्राच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने अनेकदा अशा घटना घडतात. तेव्हा स्थानिक पोलिसांनी पर्यटकांनी समुद्रात जाण्यापूर्वी काळजी घ्यावी आणि प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करावे अशा सूचना पर्यटकांना दिल्या आहेत.