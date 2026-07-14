/रायगडमध्ये पाच वर्षांच्या चिमुकलीचं अपहरण करून हत्या; आदिवासीवाडीतील घटनेनंतर संतापाची लाट

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात पाच वर्षीय चिमुकलीचं अपहरण करून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पाटणेश्वर आदिवासीवाडी येथील रिया सागर वाघमारे ही मंगळवारी पहाटे घरातून बेपत्ता झाली होती. शोधमोहीमेदरम्यान तिचा मृतदेह घरापासून काही अंतरावरील शेतात आढळून आला. यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. तपासादरम्यान किरण वाघमारे याला ताब्यात घेण्यात आलं. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेमुळे पेण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.
मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं आहे की, "रात्री 3 वाजता उठून पाहिलं असता तिथे मुलगी नव्हती. त्यानंतर आम्ही तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. आम्ही सकाळपासून शोध घेत होतो. पण आम्हाला सापडत नव्हती. अखेर पोलीस आल्यानंतर मुलीचा मृतदेह सापडला".
पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "8.30 वाजता पेण पोलीस स्थानकात 5 वर्षीय मुलगी रात्रीपासून बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलिसांचं एक पथक आणि डॉग स्क्वॉड तिथे गेला आणि शोध सुरु केला. आदिवासी वाड्यातील लोकही शोध घेत होते. 100 मीटर अंतरावर नग्न अवस्थेत तिचा मृतदेह सापडला. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, किरण वाघमारे संशयित असून त्याला ताब्यात घेतलं आहे. त्याचं वय 24 वर्ष आहे. आपल्याकडे सबळ पुरावे आहेत की त्यानेच गुन्हा केला आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर सविस्तर माहिती मिळेल".