Marathi News
ठाकरेंच्या शिवसेनेत बंडाचा झेंडा, कार्यकर्त्यांची बंडखोरी

Mahapalika Election 2026, Shivsena UBT: ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या घोषणेनंतर आणि उमेदवार जाहीर केल्यानंतर आता ठाकरेंच्या शिवसेनेला बंडखोरीचे आव्हान पेलावे लागत आहे.   

Updated: Dec 31, 2025, 08:48 PM IST
ठाकरेंच्या शिवसेनेत बंडाचा झेंडा, कार्यकर्त्यांची बंडखोरी

Mahapalika Election 2026: मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एकत्र लढणार असल्याची घोषणा केली. यानंतर ठाकरे बंधूंनी जागावाटपाचे सूत्र ठरवत ठिकठिकाणी उमेदवार घोषित केले. मात्र आता युतीला बंडखोरीचे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे. मनसे आणि ठाकरे गटाच्या जागावाटपाच्या सूत्रानंतर मुंबईतील तब्बल 8 प्रभागांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी केली आहे.

महानगरपालिका निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या उमेदवारांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेत बंडाचा झेंडा हाती घेतला आहे, राज्यभरात अनेक इच्छूक कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी केलीय, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी एबी फॉर्मसाठी चढाओढ आणि रडारड पाहायला मिळाली, त्यामुळे नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी थेट अपक्ष फॉर्म भरत निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान या बंडाळीचा ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा फटका बसू शकतो.

 

वॉर्ड क्रमांक 95 मधून हरी शास्त्री यांना ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळाली आहे, त्यामुळे ठाकरेंच्याच चंद्रशेखर वायंगणकरांनी बंडखोरी केलीय.               वॉर्ड क्रमांक 169 मधून प्रवीणा मोरजकरांना उमेदवारी देण्यात आलीय. तर कमलाकर नाईकांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतलाय. वॉर्ड क्रमांक 193 मधून हेमांगी वरळीकरांना तिकीट देण्यात आलं, तर सूर्यकांत कोळी यानी बंडखोरी केलीय. वॉर्ड क्रमांक 196 मधून पद्मजा चेंबूरकर यांना उमेदवारी तर संगीता जगताप यांनी बंडखोरी केलीय. 

वॉर्ड क्रमांक 202 मधून श्रद्धा जाधवांना उमेदवारी देण्यात आलीय
तर विजय इंदूलकर यांनी बंडखोरी केली. वॉर्ड क्रमांक 203 मधून भारती पेडणेकर यांना उमेदवारी तर दिव्या बडवे यांची बंडखोरी वॉर्ड क्रमांक 106 मधून मनसेच्या सत्यवान दळवींना  उमेदवारी तर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सागर देवरेंकडून बंडखोरी
वॉर्ड क्रमांक 114 मधून ठाकरेंच्या राजोल पाटील यांना उमेदवारी तर मनसेच्या अनिशा माजगावकरांची बंडखोरी केलीय. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये झालेल्या बंडखोरीनंतर संजय राऊतांनी टीका केलीय. मुंबईतील मराठी माणूस बंडखोरांना पाठिशी घालणार नसल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलंय. तर वॉर्ड क्रमांक 95 मध्ये बंडखोरी केलेल्या चंद्रशेखर वायंगणकरांनी संजय राऊतांना प्रत्युत्तर दिलंय.
   

सचिन अहिर यांनी तर थेट बंडखोरांना इशाराच दिलाय. बंडखोरांसोबत
चर्चा करून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करू, मात्र, तरीही उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यास पक्षाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 
  

मनसे-ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या युतीमुळे अनेक इच्छूक उमेदवारांना तिकीट मिळालं नाही, त्यामुळे नाराज उमेदवारांनी बंड केलंय, मात्र, 2 जानेवारीपर्यंत नाराजींची समजूत काढण्यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे वेळ आहे, त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेला बंडखोरांची नाराजी दूर करण्यात यश मिळणार का? याकडे आता लक्ष
लागलंय.

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026mahapalika election 2026Shivsena UBTMumbai

