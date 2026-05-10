/फ्लेमिंगो निघाले परतीच्या प्रवासाला, फ्लेमिंगोचे मनमोहक रूप पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी

ऐरोली खाडीत काही महिन्यांच्या मुक्कामासाठी येणारे फ्लेमिंगो आता परतीच्या प्रवासाला निघाले आहेत. पावसाळ्या नंतर हिवाळ्यात फ्लेमिंगो पक्षी पुन्हा ऐरोली खाडी किनारी येतील मात्र आता त्यांची संख्या अधिक असावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
स्वाती नाईक (प्रतिनिधी) मुंबई : फ्लेमिंगो सिटी म्हणून ओळख निर्माण करू पाहणाऱ्या नवी मुंबईत यंदाच्या वर्षी फ्लेमिंगो पक्ष्यांची संख्या घटलेली पहायला मिळाली. हे फ्लेमिंगो आता परतीच्या प्रवासाला निघाले असून पावसाळ्या नंतर हिवाळ्यात फ्लेमिंगो पक्षी पुन्हा ऐरोली खाडी किनारी येतील मात्र आता त्यांची संख्या अधिक असावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
ऐरोली खाडीत पाण्यावर जणू गुलाबी चादर पांघरलेय अशी अनुभूती देणारे फ्लेमिंगो आता परतीच्या प्रवासाला निघालेत. खाद्याच्या शोधात हजारो मैलाचा प्रवास करुन आलेले हे परदेशी पाहुणे पाहण्यासाठी त्यांचे फोटो काढण्यासाठी नागरिक ऐरोली येथील बायोडायवर्सिटी केंद्रात मोठी गर्दी करत असतात. या परदेशी पाहुण्यांना पाहून प्रत्येक पक्षी प्रेमी आनंद व्यक्त करत आहेत.
नागरिकांमध्ये फ्लेमिंगो पाहण्याचा उत्साह असला तरी फ्लेमिंगो सिटी समजल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत फ्लेमिंगोची संख्या घटताना पहायला मिळत आहे. नवी मुंबईतील डीपीएस तलाव आणि टीएस चाणक्य येथील पाणथळ क्षेत्रात हजारोच्या संख्येने येणारे फ्लेमिंगो यंदा आलेच नाहीत. त्यामुळे पाणथळ क्षेत्र वाचवीण्याचे आव्हान सरकार समोर आहे. ऐरोली खाडी किनारी असलेले फ्लेमिंगो आता परतीच्या प्रवासाला निघाले असून हिवाळ्यात मोठ्या संख्येने फ्लेमिंगो पुन्हा येतील अशी अपेक्षा सर्वचं नागरिक व्यक्त करत आहेत.