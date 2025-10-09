English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुरामुळे आईचं शेतातील मजुरीचं काम बुडालं, आदित्य भोसलेला शिक्षण होणार की नाही हा प्रश्न सतावतोय? इथे पाठवा मदत

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 9, 2025, 09:51 PM IST
Fakta Ladh Mhana

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास पुणे : मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे बळीराजासोबतच शेतमजूरांचंही तितकच नुकसान झालं आहे. पुरामुळे आईचं शेतातील मजुरीचं काम बुडालं त्यामुळे पुढील शिक्षण होणार की नाही याची चिंता आदित्य भोसलेला सतावत आहे. 'फक्त लढ म्हणा' या खास कार्यक्रमातून नजर टाकुयात आदित्य भोसलेच्या शिक्षणासाठीच्या संघर्षावर.

 बीड जिल्ह्यातल्या शिरूर कासार या गावातली अतिवृष्टीची ही दृश्य पाहून इकडे पुण्यात शिकणारा आदित्य भोसले आतून पुरता कोलमडून गेला आहे. कारण गावातल्या शेतांमधे पाणी भरल्याने शेतमजूर असलेल्या त्याच्या आईचा हक्काचा रोजगार बुडाला आहे. आईनं कष्ट करून आदित्यला शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवलं. पण आईचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी  पैसे कुठून येणार असा प्रश्न आदित्यला पडला आहे. 

महापुरात शेती उद्धवस्त झालीय. शेतमजुरांचेही रोजगार गेले आहेत.  त्यामुळे शेतमजूर असलेल्या आदित्य भोसलेला आर्थिक मदतीची गरज आहे. तुम्हीही आदित्यला त्याच्या बँक खात्यात थेट मदत करू शकता

महत्त्वाची माहिती  

आदित्य आत्माराम भोसले
बँक खाते क्रमांक- 031810398282
IFSC CODE - IPOS0000001
इंडियन पोस्ट बँक, शाखा, बीड
G-PAY 8329396160

आदित्यच्या डोक्यावरील वडिलाचं छत्र आधीच हिरावलंय... आई मोलमजूरी करून मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च भागवतेय.. त्यामुळे त्याचं शिक्षण पुढे सुरु ठेवण्यासाठी गरज आहे तुमच्या आर्थिक मदतीची.

