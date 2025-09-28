नाशिकमध्ये महापूर! दुतोंड्या मारुतीच्या छातीच्यावर पाणी; महाराष्ट्राच पावसाची भयानक स्थिती

Nahik Rain : महाराष्ट्राच पावसाची भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. नाशिकमध्ये पावसाचा जोर वाढला आहे. गंगापूर धरणातून 10 हजार क्यूसेकनं पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गोदा घाट परिसरात असलेले मंदिर संपूर्ण पाण्याखाली गेले आहे. तर, दुतोंड्या मारुतीच्या डोक्यापर्यंत पाणी येऊन पोहोचलं. परिसरात असलेल्या दुकानात देखील पाण्यात शिरलं आहे.
राज्यात पावसाने हाहाकार माजवला असताना नाशिकमधील अनेक गावांनाही पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला आहे. येवला तालुक्यातील अंदरसुल या ठिकाणी कोळगंगा नदीला आलेल्या महापुरामुळे नदीने पात्र सोडून नदीलगतच्या घरांना लक्ष्य केलं. यामुळे अनेक नागरिकांचे संसार पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून गेलेत. आपल्या मतदारसंघातील नुकसानीबाबत आढावा घेण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मुंबईवरून येवला गाठून पुराच्या पाण्यात उतरून नागरिकांना धीर दिला.
नाशिक शहरासह पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस येत असल्याने गंगापूर धरणातून होणाऱ्या पाणी विसर्गात वाढ करण्यात आली आहे सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास सहा हजार चारशे क्युसेसने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता मात्र आता तो 2 हजार क्युसेस ने वाढवून तब्बल आता 8 हजार 684 क्युसेसने पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीपात्रात करण्यात येत आहे.
नांदूर मधमेश्वर धरणातून 68 हजार 480 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे गोदावरी नदी पाणी पातळीत वाढ होत होत आहे.. गंगापूर धरणातून सोडलेले पाणी आणि शहर परिसरातील नदी नाले यांचं पाणी होळकर फ्रिज येथून गोदावरी नदीत मिळतं. होळकर ब्रिजवरून 13045 इतका पाण्याचा विसर्ग होत आहे. यामुळे होळकर पुलाजवळ इशारा पातळी ओलांडली आहे इशारा पातळी 1849..फूट येवडी आहे मात्र धोका विसर्ग 19079.87 क्युसेस इतका आहे.. धरण पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाऊस येत असून टप्प्याटप्प्याने हा विसर्ग वाढवणार येत असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आला आहे... नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून ज्या ठिकाणी प्रशासन पोहोचू शकत नाही त्या ठिकाणी नागरिकांनी स्वतः स्थलांतरित व्हावं असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. नाशिकच्या येवल्यातील अंदरसुलमध्ये कोळगंगा नदीला पूर आला. या पुरामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं. कोळगंगा नदीला पन्नास वर्षाच्या इतिहासातला हा सर्वात मोठा महापूर आला. या पुरामुळे नदी किनारी असलेल्या महादेव मंदिरालाही पाण्याने वेढा घातला. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप नागरिकांना कोणतीही मदत मिळाली नाही.