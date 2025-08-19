English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात पूरस्थिती! भिडे पूल पाण्याखाली; धरणांमधून अती प्रचंड वेगाने पाण्याचा विसर्ग

मुसळधार पावासामुळे पुण्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पुण्यातील भिडे पूल पाण्याखाली गेला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 19, 2025, 05:52 PM IST
Pune Heavy Rain : संपूर्ण महाराष्ट्रासह पुण्यात पावसाने थैमान घातले आहे.  पुण्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पुण्यातील भिडे पूल पाण्याखाली गेला आहे. पुण्यातील धरणांमधून 30 हजार क्यूसेक पेक्षा जास्त अती प्रचंड वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरु, पुण्यात रस्ते जलमय झाले असून अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. 

पुण्यात पावसाचे थैमान 

पुण्यात पावसाने थैमान घातले आहे. मुसळधार पावसामुळे  खडकवासला धरणातून 24 हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. धरणातून मुळा मुठा  प्रचंड वेगाने पाण्याचा विसर्ग केल्याने तसेच जोरदार पावसामुळे इथल्या भिडे पुलावरही पाणी आले. भिडे पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. 
खडकवासला धरणातला विसर्ग संध्या पाच वाजता 30 हजारवर गेल्याने मुठा नदीला पूर आलाय, नदी पाञातला रस्ता देखील पाण्याखाली गेल्याने प्रशासनाने तिकडची वाहतूक बंद केली. खडकवासला साखळी धरणाच्या पाणलोट क्षेञातला पावसाचा जोर असाच कायम राहिला तर विसर्ग आणखी वाढला जाण्याची शक्यता पाटबंधारे विभागाने वर्तवली.

पुणे हवामान विभागाचा रायगड, ठाणे, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

पुणे हवामान विभागाने रायगड, ठाणे, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथा परिसरात मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट घोषित केला आहे. तसेच, लोणावळा शहर व परिसरात मागील काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक आहे. लोणावळा नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाखालील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना बुधवार आणि गुरुवार, दिनांक 20 तसेच 21 ऑगस्ट 2025 रोजी स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली.

लोणावळ्यात पर्यटकांची गर्दी 

मावळ तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे लोणावळ्याला देखील पावसाने झोडपले आहे. पुणे जिल्हयाला रेड अलर्ट दिला आहे. घाटमाथ्यावर वर देखील पावसाची तुफान बॅटिंग सुरू आहे. लोणावळ्यातील भुशी धरण देखील आता ओसंडून वाहत आहे. मुसळधार पावसामुळे लोणावळ्यात पर्यटकांनी गर्दी केली आहे. मात्र भुशी धरणाने रौद्र रूप धारण केल्यामुळे पोलिसांनी भुशी धरणाच्या पायऱ्यांवर जाण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे आता अनेक पर्यटकांचा हिरमोड झाला आहे. पर्यटकांनी भुशी धरणाच्या पायऱ्यांवर जाऊन कोणती दुर्घटना घडू यासाठी लोणावळा पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

पुणे-नाशिक आणि तळेगाव-शिक्रापूर महामार्गावरील चाकणच्या चौकात चहुबाजूंनी प्रचंड वाहतूक कोंडी झालीये. चार ही मार्गावर वाहनांच्या लांबचलांब रांगा लागलेल्या आहेत. चाकण एमआयडीसीत काम करणाऱ्यांसाठी ही वाहतूक कोंडी म्हणजे नित्याचीचं बाब आहे पण आज त्यात पावसाची भर पडल्यानं वाहन चालक आणि प्रवासी पुरते वैतागून गेलेत. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालकमंत्री अजित पवारांनी पाहणी दौरा केला होता. वर्षानुवर्षे हा चौक आणि या मार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी फुटणार तरी कधी? असा प्रश्न स्थानिकांना, कामगारांना आणि वाहन चालकांना पडलाय.

 

