/महाराष्ट्रातील ‘गणपतीचे गाव’ मोठ्या संकटात! पेणच्या पुराचा कोकणातील गणेशोत्सवाला फटका

रविंद्र कोकाटे, रत्नागिरी, झी २४ तास : लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असतानाच,यंदा कोकणातील गणेशोत्सवावर महागाईचे गडद सावट पसरले आहे.रायगड जिल्ह्यातील पेण व हमरापूर परिसरात जुलै महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे गणेशमूर्ती व्यवसायाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.या पुराचा थेट फटका आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील बाजारपेठेला बसत असून,गणेशमूर्तींच्या किमतीत तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांची भरमसाठ वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्राचे ‘गणपतीचे गाव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पेण आणि हमरापूर परिसरामध्ये १ ते ८ जुलैदरम्यान मुसळधार पावसामुळे अभूतपूर्व पूर आला होता.कारखान्यांमध्ये पाणी शिरल्याने तयार असलेल्या आणि अर्धवट कामात असलेल्या सुमारे ३ लाख गणेशमूर्ती पाण्यात विरघळून वाहून गेल्या.कच्चा माल, साचे आणि रंगांचे अतोनात नुकसान झाल्याने स्थानिक मूर्तिकारांचे कंबरडे मोडले. कोकणात,विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यात,दरवर्षी पेण तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर सुबक पीओपी गणेशमूर्ती मागवल्या जातात.मात्र,यंदा पुरवठा घटल्याने आणि शिल्लक मूर्तींची मागणी वाढल्याने पेणमधूनच मूर्तींचे दर वाढवून देण्यात येत आहेत.
दरवाढीमागे केवळ पूर हे एकमेव कारण नसून कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढही कारणीभूत ठरली आहे.प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी), विविध रासायनिक रंग,चकाकीसाठी वापरले जाणारे साहित्य आणि सजावटीच्या साहित्यात मोठी भाववाढ झाली आहे.त्यातच इंधनाच्या वाढलेल्या दरांमुळे पेणहून रत्नागिरीत मूर्ती आणण्याचा वाहतूक खर्चही चांगलाच वाढला आहे.त्यामुळे स्थानिक मूर्तिकार व विक्रेत्यांना मूर्तींचे भाव वाढवणे भाग पडले आहे.परिणामी,दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा गणेशभक्तांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागणार आहे.
"पेणच्या पुराने मूर्तींची मोठी तूट निर्माण केली आहे. शिवाय पीओपी, रंग आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाल्यामुळे मूर्तींचे भाव ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढवावे लागले आहेत.मूर्तींची मागणी कायम असली तरी वाढलेल्या दरांमुळे ग्राहक आणि मूर्तिकार दोघांसमोरही यंदा मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे अशी प्रतिक्रिया गणेश मूर्तिकार प्रणव जंगम यांनी दिली.