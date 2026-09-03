Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महाराष्ट्रातील ‘गणपतीचे गाव’ मोठ्या संकटात! पेणच्या पुराचा कोकणातील गणेशोत्सवाला फटका

महाराष्ट्रातील ‘गणपतीचे गाव’ मोठ्या संकटात! पेणच्या पुराचा कोकणातील गणेशोत्सवाला फटका

पेणच्या पुराचा कोकणातील गणेशोत्सवाला फटका बसला आहे. रत्नागिरीत गणेशमूर्ती 30 ते 40 टक्क्यांनी महाग झाल्या आहेत. पीओपी, रंग आणि इंधन दरवाढीमुळे यंदाच्या बाप्पाच्या आगमनावर महागाईचे सावट आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:44 PM IST
महाराष्ट्रातील ‘गणपतीचे गाव’ मोठ्या संकटात! पेणच्या पुराचा कोकणातील गणेशोत्सवाला फटका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातील ‘गणपतीचे गाव’ मोठ्या संकटात! पेणच्या पुराचा कोकणातील गणेशोत्सवाला फटका
2
3
4
5