  • Women Exploitation: शिरखुरम्यातून गुंगीकारक पदार्थ देत महिलांचे धर्मांतर अन् लैंगिक शोषण; हादरवणारा प्रकार समोर!

Nashik Crime: नाशिकमधील बहुचर्चित मल्टिनॅशनल कंपनीत लैंगिक शोषण आणि कथित धर्मांतर प्रकरणात दररोज नवनवे खुलासे समोर येतायत. 

Updated: May 3, 2026, 09:23 PM IST
पीडीतेवर अन्याय

Nashik Crime: नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणात एक मोठी बातमी समोर आलीये.पीडितांना शीत पेय, शिरखुरम्यातून गुंगीकारक पदार्थ देऊन त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचे पुरावे SITच्या हाती लागलेत. सोबतच तरुणी आणि महिलांचे धर्मांतर करून लैंगिक शोषण करण्यासाठी काही फंडिंग होत असल्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

नाशिकमधील बहुचर्चित मल्टिनॅशनल कंपनीत लैंगिक शोषण आणि कथित धर्मांतर प्रकरणात दररोज नवनवे खुलासे समोर येतायत. या प्रकरणाचा तपास SITकडून केला जातोय. या तपासादरम्यान SITच्या हाती धक्कादायक माहिती लागलीये. पीडित महिलांना शिरखुरमा आणि काही थंड पेयांमध्ये गुंगीकारक पदार्थ देऊन त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचे काही पुरावे SIT च्या हाती लागलेत. सोबतच धर्मांतरासाठी किंवा महिलांना जाळ्यात ओढण्यासाठी कोणत्याही संघटनेकडून किंवा बाह्य स्त्रोतांकडून आर्थिक फंडिंग झाले का ? याचा तपास SIT अत्यंत गोपनीय पद्धतीने करत असल्याची माहिती दिली आहे.

दरम्यान या प्रकरणातील निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलाय. गुन्ह्याचे स्वरुप अत्यंत गंभीर असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलंय. आता अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात जाणार असल्याचं निदाच्या वकिलांनी सांगितलंय.

या प्रकरणानंतर हिंदुत्ववादी संघटना देखील आक्रमक झाल्यात.आरोपींना कडक शिक्षा झाली नाही तर बजरंग दल रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा इशारा देण्यात आलाय

नाशिकच्या मल्टिनॅशनल कंपनीच्या प्रकरणात SIT च्या तपासातून उलगडणारे धागेदोरे अत्यंत धक्कादायक आहेत.प्रकरणातील तौसीफ अत्तार, दानिश शेख, एजाज शेख आणि रझा मेमन ह्या आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता चार दिवसांची सुनावली पोलीस कोठडी सुनावलीये. या पोलीस कोठडी दरम्यान SITच्या हाती आणखी काही महत्वाचे पुरावे लागण्याची शक्यता आहे. 

आरोपीला फाशी देण्याची मागणी 

पुणे जिल्ह्यातल्या नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभरात संतापाची लाट आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागलीय. सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, कलाकार सगळ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाईंनी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेत कुटुंबाला धीर दिला.आणि आरोपीचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी केली.

