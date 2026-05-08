/महाराष्ट्रात पोलिसांची मोठी कारवाई! थेट तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना ठोकल्या बेड्या, प्रशासनात एकच खळबळ

महेंद्रकुमार मुधोळकर, बीड
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात आता मोठी कारवाई झालीय. या प्रकरणात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना लातूरमधून पोलिसांनी अटक केली आहे. दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली असून, आता या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पाहूया नेमकं प्रकरण काय आहे.
पोलिसांनी अटक केलेले अविनाश पाठक, एकेकाळी बीड जिल्ह्याचा कारभार हाताळत होते. अधिकाराच्या खुर्चीतून संपूर्ण यंत्रणा चालवणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक आता पोलिसांच्या अटकेत आहेत. पण आज त्यांच्याच नावावर गंभीर घोटाळ्याचे आरोप आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन आणि मावेजा वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय नव्या जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी उघडकीस आणला आणि प्रशासनात खळबळ उडाली. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला, एसआयटी स्थापन झाली आणि तपासाची चक्र वेगाने फिरू लागली. अखेर अधिकाराच्या शिखरावर पोहोचलेला तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याला काल लातूर येथील निवासस्थानातून पोलिसांनी अटक केली या घटनेमुळे सबंध राज्यभरात एकच खळबळ उडाली.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याची बदली झाल्यानंतर नव्याने जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेले विवेक जॉन्सन यांना भूसंपादनात झालेल्या घोटाळ्याची फाईल हाती लागली. त्यानंतर त्यांनी याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्यांच्या आधारे राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मोबदल्यात मोठा घोटाळा झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आलं आणि ह्या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दहा जणांना विरोधात गुन्हा दाखल केला. आता धनंजय देशमुख यांनी देखील या प्रकरणात उडी घेतली आहे. आरोपी वाल्मिक कराड यानेच जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना बीडमध्ये आणल्याचा आरोप केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र माझ्याकडे कसलेही पुरावे नसल्याचा दावा करत या आरोपातून पाठ फिरवली.
आता एसआयटीच्या तपासात दिवसेंदिवस धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कागदपत्रांमध्ये फेरफार, बनावट स्वाक्षऱ्या, तसेच जमिनींच्या मावेजा रकमेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तर भूसंपादन घोटाळ्यात जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक हाच आरोपी झाल्याने आता त्याच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी मनसेनी केली आहे.
काही प्रकरणांमध्ये मूळ शेतकऱ्यांना कमी रक्कम देऊन इतरांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा मावेजा वळवण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणांच्या हाती लागल्याचं सूत्रांकडून सांगितलं जात आहे. दरम्यान, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या अटकेनंतर प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आलंय. राज्यभरातील विविध महामार्ग भूसंपादन प्रकरणांकडे आता संशयाच्या नजरेतून पाहिलं जात असून, अनेक जिल्ह्यांतील जुन्या फाईल्सची पडताळणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.