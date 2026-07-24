भाजप खासदार हरभजन सिंहने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत केली पोस्ट, कमेंट सेक्शन केलं बंद

Harbhajan Singh On CJP Protest : नीट युजी पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीतील जंतरमंतरवर कॉक्रोचे जनता पार्टीच्या वतीने आंदोलन उभं करण्यात आलं ज्याला मागील काही दिवसात मोठ स्वरूप मिळालं असून हजारो विद्यार्थी यात सहभागी झालेले आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट युजी पेपरफुटी परकराची जबाबदारी घेऊन त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी विद्यार्थी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. माजी क्रिकेटर आणि खासदार हरभजन सिंह याने काही महिन्यांपूर्वीच आम आदमी पक्षाची साथ सोडून भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. यानंतर मागील बऱ्याच दिवसांपासून विदयार्थी आंदोलनावर शांत असणारा खासदार हरभजन सिंह हा पहिल्यांदाच व्यक्त झाला. त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, मात्र त्या पोस्टचं कमेंट सेक्शन मात्र त्यांनी ऑफ ठेवलंय.
भारताच्या माजी क्रिकेटरने त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मोडल्याचा उल्लेख केला. याशिवाय त्याने सांगितलं की चांगलं शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पाहणारा प्रत्येक विदयार्थी हा मजबूत भारताचं स्वप्न पाहतोय. त्यांच्याप्रती सहानुभूती दाखवून त्यांच म्हणणं ऐकून घेतलं गेलं पाहिजे. सोनम वांगचुक हे विदयार्थ्यांच्या समर्थनासाठी आणि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून राजीनाम्याची मागणीसाठी उपोषण करत होते. 26 दिवसांनी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डांसोबत भेट घेतल्यावर त्यांचं उपोषण संपेल. यावर हरभजन सिंहने लिहिले की, 'सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले, हे पाहून आनंद झाला. गतिरोध दूर करण्यासाठी संवाद साधणे आणि परस्पर विश्वास निर्माण करणे हाच नेहमीच उत्तम मार्ग असतो'.
हरभजन सिंहने विद्यार्थ्यांसाठी लिहिलं की, 'उत्तम शिक्षणाचे स्वप्न पाहणारा प्रत्येक विद्यार्थी एका समर्थ भारताचे स्वप्न पाहत असतो. आपण सहानुभूतीने ऐकून घेऊया, संवादातून एकमेकांशी जोडून घेऊया आणि शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी एकत्रितपणे काम करूया. आपल्या तरुणांना यापेक्षा कमी काहीही मिळायला नको. मला खात्री आहे की, आपण सर्वजण मिळून असा उपाय शोधू जो आपल्या तरुणांच्या आणि देशाच्या हिताचा असेल. जय हिंद'.
Glad to see @Wangchuk66 Ji end his fast. Dialogue over deadlock and trust over division is always the better path.— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 24, 2026
Every student dreaming of a better education is dreaming of a stronger India. Let us listen with empathy, engage through dialogue, and work together toward lasting…
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण थांबवलं असलं तरी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी आणि सरकार यांच्यात बातचीत सुरु आहे. मात्र आंदोलन संपुष्टात आणू शकेल असा कोणताही ठोस उपाय अद्याप सापडलेला नाही. आता अंतिम निर्णय काय होतो हे पाहणे रंजक ठरेल.