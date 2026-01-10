देवेंद्र फडणवीसांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा होता कट, रश्मी शुक्लांच्या अहवालाने खळबळ

Rashmi Shukla On Cm Devendra Fadanvis Case Contro: मविआ सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीसांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कट आखण्यात आल्याचा अहवाल समोर आलाय. राज्याच्या माजी पोलीस महासंचानक रश्मी शुक्लांनी निवृत्तीच्या पाच दिवसआधीच अतिरिक्त मुख्य गृहसचिवांना हा अहवाल पाठवलाय. दरम्यान यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडालीय. माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी फडणवीसांना खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यासाठी दबाव आणला होता, हे विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत निष्पन्न झालंय.
ठाण्यातील ठाणे नगर पोलीस स्टेशनमध्ये 2016 मध्ये श्यामसुंदर अग्रवालांविरोधात
गुन्हा दाखल झाला होता. विकासक संजय पुनमिया आणि अग्रवाल या एकेकाळी व्यावसायीक भागीदार होते त्यांच्या वादातून हा गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान या गुन्ह्यात 2017 मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं, तरीही संजय पांडेंनी मविआ काळात या प्रकरणाचे फेरतपासाचे आदेश दिले. 2016 मधील गुन्हा फेरतपासासाठी घेऊन 2021 ते जून 2024 पर्यंत आपला छळ केला व खंडणी मागितल्याची पुनमियाची तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीवरून पांडे यांच्यासह सात
जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान हे प्रकरण पुन्हा उकरून मविआ काळात फडणवीसांना अडकवण्याचा कट
होता, असा अहवाल विशेष तपास पथकानं दिलाय. या प्रकरणात संजय पांडे आणि तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली. रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या अहवालानंतर भाजप नेत्यांनी देखील प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रश्मी शुक्ला यांनी रेकॉर्डवरच्या गोष्टी मांडल्याचं बावनकुळेंनी म्हटलंय. तर रश्मी शुक्ला या RSSच्या
कार्यकर्त्या असल्याचं म्हणत राऊतांनी टीकास्त्र डागलंय.
रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या अहवालानंतर शिवसेना आणि भाजपनं ठाकरेंवर टीकास्त्र डागलंय. फडणवीसांना अडकवण्याचा डाव संजय पांडेंचा होता, त्यानंतर ते राजकारणात सक्रिय होणार होते. असा आरोप शिरसाट यांनी केलाय तर नवनाथ बन यांनी थेट राऊत आणि उद्धव ठाकरेंवरच आरोपांची राळ उठवलीय. महाविकास सरकारच्या काळात फडणवीसांनी जेलमध्ये टाकण्याचा डाव होता असा आरोप वारंवार भाजप नेत्यांकडून करण्यात आला होता, मात्र याच पार्श्वभूमीवर रश्मी शुक्ला यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना एक अहवाल सोपवत खळबळ उडवून दिली, तसंच या प्रकरणातील आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस देखील शुक्लांकडून
करण्यात आलीय.