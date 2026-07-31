250 स्त्रीभ्रूणांचा मारेकरी निघाला माजी आरोग्य अधिकारी, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

प्रताप नाईक, कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आलाय... माजी सिव्हिल सर्जननेच तब्बल अडीचशेहून अधिक गर्भपात केल्याचे पोलिस तपासात उघड झालंय. कोल्हापूर पोलिसांनी डॉ चंद्रकांत गायकवाड यांना गर्भपात करताना रंगेहाथ पकडलंय. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात खळबळ उडालीय. गर्भलिंग करणार्या टोळीला जेरबंद केल्यानंतर पोलिसांनी डॉक्टर चंद्रकांत गायकवाडच्या मुसक्या आवळलेत.. तर या कारवाया वेगवान करण्यासाठी लवकरच टास्कफोर्स स्थापन करणार असल्याचं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केलंय.
सधन समजल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हे वास्तव... जिल्ह्यात मुलगी नको या विचाराने दररोज बेकायदेशीर गर्भपात करून स्त्री भ्रूणाचे जीव घेतले जाताहेत. ज्यांच्या आदेशाने बेकादेशीर गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई केली जायची, त्याच माजी सिव्हिल सर्जन चंद्रकांत गायकवाड यांचा समावेश बेकायदेशीर गर्भलिंग निधन प्रकरणात उघड झाल्यानंतर अनेकांना धक्का बसलाय... पोलिसांनी कोल्हापूर शहरातील कदमवाडी परिसरात असणाऱ्या प्रतिमा हॉस्पिटलमध्ये ड्रॉक्टर गायकवाड बेकायदेशीर गर्भपात करत असताना रंगीहात पकडलंय.
कोल्हापूर पोलिसांनी करवीर तालुक्यातील कळंबा इथल्या थ्री स्टार लॉजवर छापा टाकून गर्भपात रॅकेटमधील महिला एजंटला अटक केली होती. यातील एका एजंटच्या चौकशीत गर्भलिंग केल्यानंतर गर्भपातासाठी कदमवाडी रोडवरील डॉ. चंद्रकांत गायकवाड यांच्याकडे पेशंटला पाठवल्याचं सांगितलं. आणि त्यानंतर हे रॅकेट उघड झालं...
ज्याच्याकडे समाजाने आशेनं पाहायचं तोच व्यक्ती जर या पातळीला जाऊन पोहोचत असेल तर समाजाने पाहायचं कुणाकडे असा सवाल सर्व स्तरातून विचारला जातोय. तर डॉक्टर चंद्रकांत गायकवाड यांनी डॉक्टरी पेशाला काळिमा फासल्याची प्रतिक्रीया सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलीय. तर कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रातील सर्व रुग्णालयांची तपासणी करण्याची मागणी भाजप महिला आघाडीकडून करण्यात आलीय...
तर गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात करणाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची गय केली जाणार नसल्याचं म्हणत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कठोर कारवाईचे संकेत दिलेत. तर या कारवाया अधिक वेगवान होण्यासाठी टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात येणार असल्याचंही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. कोल्हापुरात गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात करणाऱ्यांवर मागील महिनाभरापासून कारवाई सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतंय.. त्यातच माजी सिव्हिल सर्जनला या प्रकरणात अटक करण्यात आल्यानं या रॅकेटची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.. तर स्त्रीभ्रूणहत्या करणाऱ्याची गय केली जाणार नसल्याचं म्हणत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही कारवाई अधिक कठोर करणार असल्याचे संकेत दिलेत.