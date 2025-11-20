महाराष्ट्रात मोठी राजकीय घडामोड! देशमुख यांनी शरद पवारांचा पक्ष सोडला, दुसऱ्या कोणत्या पक्षात जाणार? जाहीरपणे सांगितले...

Salil Deshmukh : स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या राजाकीय घडामोडी घडत आहेत. शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप पक्षात मोठ्या जोरदार पक्ष प्रवेश सुरु आहे. या पक्षप्रवेशावरुन शिवसेना आणि भाजप पक्षात वादाचा भडका उडाला आहे. अशातच महाराष्ट्रात मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. सलिल देशमुख यांनी शरद पवारांचा पक्ष सोडला आहे.
सलिल देशमिख हे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे सुपुत्र आहेत. सलिल देशमुख यांनी शरद पवार गटाचा पक्षाचा सक्रिय सदस्यतेचा राजीनामा दिला आहे. पक्षाचे नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांना त्यांनी आपला राजीनामा पाठवला आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सुरू असताना अचानकपणे त्यांनी राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
सलिम देशमुख यांनी प्रकृतीचे कारण देत शरद पवार पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. डॉक्टरांच्या सुचनेनूसार मी आराम करत आहे. त्यासाठी राजीनामा दिल्याचे त्यानी सांगितलं. उद्या दुसऱ्या पक्षात जाणार आहे का यावर उत्तर देताना ते म्हणाले उद्याची परिस्थिती काय असेल ते माहित नाही. मात्र सध्या प्रकृतीच्या कारणांनी मी राजीनामा देत असल्याचे सुतवाच त्यांनी केले. सहा महिन्यानंतर प्रकृती बरी झाल्यानंतर मी परत जनतेच्या सेवेत हजर होणार असल्याची माहिती सलील देशमुख यांनी दिली.
२०/११/२०२५
प्रति,
मा. खा. श्री. शरदचंद्र पवार साहेब,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार पक्ष
विषय पक्ष सदस्य पदाचा राजीनामाच्या स्विकार करण्याबाबत.
मा. साहेब,
गेल्या २०-२२ वर्षापासुन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्षामध्ये साहेबांच्या नेतृत्वात असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षात मी सक्रिय आहे. नागपुर जिल्हा, शहर व विदर्भ येथे प्रामुख्याने युवकांच्या बांधनीसाठी आपण केलेल्या प्रयत्नामध्ये कधी यश तर कधी अपयश आले. मागील काळात मी नागपुर जिल्हा परिषद सदस्य असतांना विकासावर भर देत अनेक मोठे विकास कामे व प्रकल्प सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करुन आपल्या परिसरासाठी आणले. यात आपण व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व मंत्र्यांनी व नेत्यांनी भरपुर सहकार्य केले याचा मला अभिमान आहे. परंतु काही महिण्यापासून माझे आरोग्य योग्य नसल्यामुळे काही दिवस (६ महीने) मी कार्यरत राहु शकत नाही.
करीता, मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा सदस्य पदाचा राजीनामा देत आहे. कृपया माझा राजीनामा स्विकारावा, हि विनंती,
आपला नम्र
(सलिल देशमुख)
मुंबई: बी-१००१, सुखदा को-ऑप. हौ. सोसायटी, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई- ४०० ०३०.
नागपूर: "अध्दा "बंगला, जी.पी.ओ. स्क्वेअर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१, फोन नं.०७१२-२५२१७०४, २५२४९८९ काटोल जनसंपर्क कार्यालय, बस स्थानक जवळ, मेन रोड, काटोल, फोन नं. ०७११२-२२२३८२
वहविहीरा: मु. बडविहीरा, पो. दातेवाडी, ता. नरखेड, जि. नागपुर ४४१३०१
ई-मेल: saliideshmukhpr@gmail.com