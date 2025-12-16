English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी 12 वर्ष उशीर केला; शहाजी बापू पाटील यांचे मोठे वक्तव्य

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीबाबत  माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 16, 2025, 06:19 PM IST
Shahaji Bapu Patil On uddhav thackeray raj thackeray alliance : संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा सुरु आहे ती ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती जवळपास निश्चित झाली आहे. लवकरच ठाकरे बंधुच्या युतीची घोषणा होणार आहे. अशातच  शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. शहाजी बापू पाटील यांच्या वक्तव्याची राजकारणात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. 

उद्धव आणि राज या ठाकरे बांधवांना एकत्र यायला 12 वर्ष उशीर झाला. आता पर्यंत प्रतिमा निर्माण करायला ते कमी पडले. सगळे पाणी वाहून गेल्यावर जनता आता प्रतिसाद देणार नाही. एकत्र येण्याचा परिणाम होणार नसल्याचे शहाजी बापू पाटील म्हणाले. ठाकरे बंधू यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यावर निवडणुक काळात मराठी बांधवांना साद घातली नाही. मराठी बांधव वर झालेला अन्याय , गिरणी कामगार वर झालेला अन्याय यावर कधी हात घातला नाही. मनसेने मराठी मुद्दा वर हाणामाऱ्या केल्या काचा काळया केल्या. अडीच वर्षात उद्धव ठाकरेंनी मराठी बांधवासाठी  ठोस निर्णय घेतले नाहीत.

प्रभाग प्रमाणे मराठी बांधवांचा मुद्दा आणि दुसऱ्या प्रभागात वेगळे मुद्दे घ्यायचे असे काम ठाकरे बंधूंचे सुरू आहे. महाविकासआघाडीचा हाच डावपेच सुरू आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू यांनी मराठी भागात तो मुद्दा लावून धरायचा. काँग्रेसने मुस्लिम आणि मागासवर्गीय मतांना घेऊन निवडणुका खेळायच्या. पण हे चालणार नाही
ठाकरे बंधुंना एकत्र येण्यास 12 वर्ष उशीर झाला. सगळे पाणी वाहून गेल्यावर एकत्र येण्याला जनतेने प्रतिसाद दिला नाही. उशीर झाल्याचा फटाका बसणार आहे. प्रतिमा निर्माण करायला दोन्ही बंधू कमी पडले.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे झाले तेव्हा पासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काळात मुंबई भव्य दिव्य गतिमान विकास झाला आहे. सुसज्ज सुरक्षित शहर होत आहे. ते काम मुंबई मधील जनतेला आवडले आहे असं शहाजी बापू पाटील म्हणाले. 

 

