पुण्यातील माजी खासदाराला अचानक भेटली भरतनाट्यम क्लासमधील मैत्रीण अन्...; भावनिक पोस्ट व्हायरल

वंदना हेमंत चव्हाण यांनी अलीकडेच त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांना त्यांची जुनी भरतनाट्यम नृत्यसाथी अंजली गोखले-भाटीवडेकर भेटल्या. अनेक वर्षांनी झालेल्या या भेटीमुळे वंदना चव्हाण भावुक झाल्या आणि त्यांनी एक फोटो पोस्ट करत खास आठवणी शेअर केल्या.
'आज डान्स रिकिटल प्रोग्राममध्ये माझ्या भरतनाट्यम डान्स पार्टनर - अंजली गोखले-भाटीवडेकर यांना भेटण्याचा क्षण खूप गोड होता. ती मला पाहून धावत आली. आम्ही दोघी आमच्या नृत्य वर्गात स्टार कलाकार होतो, जिथे जवळजवळ 8 वर्षे आम्ही सौ. सुचेता जोशी यांच्याकडे भरतनाट्यम शिकलो. अंजलीने नृत्य सुरूच ठेवले असून तिची स्वतःची नृत्यशाळा आहे. मला त्या दिवसांची खूप आठवण येते.'
वंदना हेमंत चव्हाण यांचा जन्म 6 जुलै 1961 रोजी झाला होता. या भारतीय राजकारणी आणि वकील आहेत. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) वरिष्ठ नेत्या असून 2012 पासून राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. पुण्यात जन्मलेल्या वंदना चव्हाण यांच्या वडिलांचे नाव विजयरा मोहिते होते जे ज्येष्ठ वकील होते. त्यांच्या आई जयश्री मोहिते या कायद्याच्या प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांचे पती हेमंत चव्हाण हे देखील प्रख्यात वकील आहेत. त्यांच्या बहिणींमध्ये विनिता कामटे या 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले अशोक कामटे यांच्या पत्नी आहेत, तर दुसरी बहीण रेवती मोहिते-डेरे या सध्या बॉम्बे हायकोर्टमध्ये न्यायमूर्ती आहेत.
1997 ते 1998 या काळात वंदना चव्हाण पुण्याच्या महापौरपदी निवडून आल्या. त्या काळात त्यांनी ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ मेयर्सच्या उपाध्यक्षपदासोबतच महाराष्ट्र स्टेट मेयर, प्रेसिडेंट अँड कौन्सिलर्स ऑर्गनायझेशनच्या अध्यक्षा म्हणूनही काम पाहिलं. महापौरपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी बायोडायव्हर्सिटी पार्क (BDP) ही संकल्पना पुण्याच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट केली. हा निर्णय त्यावेळी वादग्रस्त ठरला असला, तरी पुढे पर्यावरणपूरक धोरण म्हणून त्याचं महत्त्व वाढलं. सुरुवातीला सुरेश कलमाडी यांनी त्यांना राजकारणात आणलं होतं, मात्र नंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
सामाजिक आणि कायद्याच्या क्षेत्रात वंदना चव्हाण यांनी लेखनाद्वारेही महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. १९९३ साली त्यांनी 'Law of Cruelty, Abetment of Suicide and Dowry Death' या पुस्तकाचं सहलेखन केलं. तर 2011 साली पर्यावरण आणि हवामान बदलावर आधारित मराठी संदर्भग्रंथ 'Green India – Clean India, Swapna Udyachi - Sundar Jagachi' प्रकाशित केला.
