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ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊतांना कोणत्याही क्षणी अटक होणार? सुनेचे अत्यंत गंभीर आरोप

ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊतांसह कुटुंबाविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्या सुनेने गंभीर आरोप केले आहेत. ठाणे कोर्टाने विनायक  राऊत यांचा  जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:42 PM IST
ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊतांना कोणत्याही क्षणी अटक होणार? सुनेचे अत्यंत गंभीर आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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