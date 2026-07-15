/ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊतांना कोणत्याही क्षणी अटक होणार? सुनेचे अत्यंत गंभीर आरोप

Vinayak Raut And Gitesh Raut : ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊतांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. विनायक राऊत यांचा अटक पुर्व जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला आहे. ठाणे कोर्टाने विनायक राऊत यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यांचा मुलगा गितेश, (Gitesh Raut) विनायक राऊत यांची पत्नी यांच्यासह सात जणांविरोधात हा गुन्हा दाखल आहे. विनायक राऊत यांच्या सूनेने केले कौटुंबिक छळ अन् अघोरी पूजेचे गंभीर आरोप केले आहेत.
विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अंतरिम जामीन अर्ज ठाणे न्यायालयाने फेटाळला त्यामुळे राऊत यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्यावर ठाणे पोलिसांकडून कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 23 तारखेच्या सुनावणी आधी देखील पोलीस अटकेची कारवाई करू शकतात.
विनायक राऊत यांची सून गिरिजा राऊत यांनी केलेल्या तक्रारीवरून विनायक राऊत, गीतेश राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनायक राऊत यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी केला होता. या अर्जावर सुनावणी होई पर्यंत न्यायालयाकडून संरक्षण नाहीच, पोलिस विनायक राऊत यांना चौकशीसाठी कधीही ताब्यात घेऊ शकतात. अटकपूर्व जामीनावर मुख्य सुनावणी 23 जुलै ला होणार असून 23 तारखेपर्यंत विनायक राऊत यांना न्यायालयाचे संरक्षण नाहीच.
दरम्यान, सुनेनं केलेल्या आरोपामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा विनायक राऊतांनी केला आहे. तर, या षडयंत्रामगचा सूत्रधार कोण आहे, हे लवकरच समोर येईल असही ते म्हणालेत. न्यायदेवतेवर विश्वास असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. शारीरिक आणि मानिसिक छळाचा सून गिरिजा राऊत यांचा आरोप आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार विनायक राऊत अचडणीत आले आहेत. विनायक राऊत तसंच त्यांचा मुलगा नगरसेवक गितेश राऊत यांच्यावर कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे सून गिरीजा राऊत यांनी ठाण्याच्या कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दिली. राऊत कुटुंबाने शारिरीक, मानसिक आणि भावनिक छळ केल्याचं गिरीजा राऊत यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटल आहे. राऊत कुटुंबासोबत फिरोज बाबा आणि काजी बाबाविरुद्धदेखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान विनायक राऊतांनी हे आरोप फेटाळले असून 2022 मधील घटनेची तक्रार 2026मध्ये का केली असा सवाल त्यांन उपस्थित केला. गिरिजाने दरमहा 5 लाख, घर कार मागितली होती असा दावाही त्यांनी केला असून गिरिजाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटल आहे.