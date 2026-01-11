महाराष्ट्रात 4 दिवस कुठेच दारु मिळणार नाही; दारू विक्री दुकानं, बार आणि परमिट रूम चार दिवस पूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश

Dry Day In Maharashtra : महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांची रणधुमाळी सुरु आहे. निवडणुकांचा प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे नेत्यांनी सभांचा धडका लावला आहे. रोड शो, रॅली घेतल्या जात आहेत. अशातच सरकारने महाराष्ट्रात चार दिवसांचा ड्राय डे जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात चार दिवस कुठेच दारु मिळणार नाही. दारू विक्री दुकानं, बार आणि परमिट रूम चार दिवस पूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत
महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिका निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी होणार मतदान होणार आहे. मतमोजणी 16 जानेवारीला पार पडणार आहे. याच दिवशी निकाल जाहीर होणार आहेत. राज्य शासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी विशेष नियमावली जारी केली आहे. राज्याच्या महसूल विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली, 29 महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात ड्राय डे घोषीत करण्यात आला आहे. या आदेशाअंतर्गत दारू विक्री करणारी सर्व दुकानं, बार आणि परमिट रूम चार दिवस पूर्ण बंद राहणार आहेत. या कालावधीला ‘ड्राय डे’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे निवडणुकांच्या पारदर्शकतेसाठी आणि शांततेसाठी पार पडाव्या यासाठी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून ड्राय डे घोषीत करण्यात आला आहे.
या नियमाचा प्रभाव महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका क्षेत्रात राहील, ज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या प्रमुख महानगरपालिकांचा समावेश आहे. 13 जानेवारीपासून 16 जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांमध्ये चार दिवसांचा ड्राय डे लागू करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग आणि महसूल विभाग एकत्रितपणे ड्राय डे नियमाची अंमलबजावणी करतील. दुकानदारांना ही माहिती आधीच देण्यात आली आहे, तसेच सार्वजनिक जागांवर पोलीस व प्रशासनाचे नियंत्रण वाढवले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
मंगळवार, 13 जानेवारी 2026, संध्याकाळी 6:00 वाजल्यापासून दारूच्या दुकानांवर बंदी लागू
बुधवार, 14 जानेवारी 2026 – संपूर्ण दिवस
गुरुवार, 15 जानेवारी 2026 – मतदानाचा पूर्ण दिवस
शुक्रवार, 16 जानेवारी 2026 – मतमोजणीपर्यंत दारूची दुकाने बंद राहतील