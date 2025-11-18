English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोंबडीला 2 नव्हे तर चक्क 4 पाय, तपास केल्यावर वेगळंच कारण आलं समोर; साऱ्यांनाच वाटतंय आश्चर्य!

Four legged broiler chickens: 4 पायांची कोंबडी पाहून सिकंदर शेखला धक्का बसला. ही गोष्ट त्याने ताबडतोब इतरांना सांगितली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 18, 2025, 02:26 PM IST
कोंबडीला 2 नव्हे तर चक्क 4 पाय, तपास केल्यावर वेगळंच कारण आलं समोर; साऱ्यांनाच वाटतंय आश्चर्य!
चार पायांची शाळा

Four legged broiler chickens: अनेकांचा रविवारचा बेत हा चिकनचा असतो. आतापर्यंत तुम्ही खाल्लेलं सर्व चिकन हे 2 पायांचं असेल. पण तुम्ही कधी 4 पायांची कोंबडी पाहिली आहे का? नाही ना? शिक्रापूर या पुण्याजवळील गावात एका कोंबडी विक्रेत्याच्या दुकानात एका असामान्य प्राणी पाहून साऱ्यांनाच आश्चर्य वाटतंय. सिकंदर शेख नावाच्या व्यावसायिकाचे हे दुकान आहे, जिथे रोज सकाळी शेकडो कोंबड्या येतात. एका सामान्य सकाळी, कोंबड्यांना धान्य देताना सिकंदरला एका कोंबडीचे दोन अतिरिक्त पाय दिसले. पुढे काय झालं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

4 पायांची कोंबडी पाहून सिकंदर शेखला धक्का बसला. ही गोष्ट त्याने ताबडतोब इतरांना सांगितली. ही कोंबडी सामान्य दिसत होती. तिचे चारही पाय पूर्ण विकसित होते आणि प्रत्येकावर स्वतंत्र नखेही होती. या घटनेने परिसरातील लोकांना आकर्षित केले आणि लवकरच दुकानाभोवती गर्दी वाढली. हा प्राणी कसा जन्मला? याबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

तज्ज्ञांच्या तपासणीत काय आढळलं?

या विचित्र कोंबडीची बातमी पसरताच, सेवानिवृत्त सहायक पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके हे पहिल्यांदा दुकानावर पोहोचले. त्यांच्यासोबत प्राणीप्रेमी अमोल कुसाळकर, गणेश टिळेकर आणि शुभांगी टिळेकर यांसारखे उत्साही कार्यकर्तेही होते. त्यांनी कोंबडीची बारकाईने तपासणी केली. डॉ. त्र्यंबके यांनी सांगितले की, ही स्थिती जनुकीय दोषामुळे उद्भवते आणि तिला 'पॉलिमेलिया' असे वैज्ञानिक नाव आहे. ही एक जन्मतःची समस्या असते, ज्यात प्राण्याला जास्त अवयव वाढतात. चारही पाय मजबूत आणि हालचाल करण्यायोग्य होते, ज्यामुळे कोंबडी सामान्यपणे चालत होती. तिच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा तसेच तिला इजा होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा सल्ला प्राणीप्रेमींनी दिला. निसर्ग किती रहस्यमय याची जाणिव कोंबडीचे निरीक्षण करताना साऱ्यांना झाली. 

वैज्ञानिक कारण काय?

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, पॉलिमेलिया ही स्थिती फारच दुर्मीळ असते. डॉ. त्र्यंबके यांच्या मते, जनुकांमधील बदल किंवा आई कोंबडीच्या गर्भावस्थेतील काही बाह्य घटक यामुळे असे अनोखे प्राणी जन्म घेतात. जगभरात अशा केसेसमध्ये कोंबड्या किंवा इतर प्राण्यांची उदाहरणे आढळतात, पण शिक्रापूरसारख्या छोट्या ठिकाणी हे पहिल्यांदाच घडले. ही कोंबडी इतरांप्रमाणेच खाते, पिते आणि हालचाल करते. फक्त अतिरिक्त पायांमुळे ती इतरांपेक्षा वेगळी दिसते. याचा प्राण्याच्या आयुष्यावर फारसा परिणाम होत नाही, पण अशा प्रकरणांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे असते, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. 

सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होताच हजारो लोकांनी व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केले. फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपवर ही कहाणी पसरली, ज्यामुळे दुकानावर पर्यटकांची झुंबड उडाली. काही लोकांनी याला चमत्कार म्हटलंय तर काहीजण वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून ही घटना पाहतायत. प्राणीप्रेमींनी कोंबडीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवाहन केले, जेणेकरून तिला त्रास होणार नाही. ही कोंबडी सिकंदर यांच्या व्यवसायाचा भाग आहे, पण आता ती एक सेलिब्रिटी झालीय. या गर्दीमुळे सिकंदर यांचा व्यवसायही वाढला. पण आपण प्राण्याच्या कल्याणाला प्राधान्य देत असल्याचे ते म्हणाले.

FAQ

१. प्रश्न: शिक्रापूरला सापडलेल्या कोंबडीला खरंच चार पाय आहेत का?

उत्तर: होय, त्या कोंबडीला पूर्णपणे विकसित चार पाय आहेत. समोरचे दोन आणि मागचे दोन असे एकूण चार पाय असून सर्व पायांवर नखेही आहेत. ही कोंबडी सामान्यपणे चालते, खाते-पिते.

२. प्रश्न: चार पाय का वाढले? याचे कारण काय आहे?

उत्तर: ही स्थिती वैद्यकीय भाषेत ‘पॉलिमेलिया’ (Polymelia) म्हणून ओळखली जाते. ही एक दुर्मिळ जनुकीय समस्या आहे, ज्यामध्ये गर्भावस्थेत जनुकांमध्ये बदल होऊन अतिरिक्त अवयव तयार होतात. ही बाह्य प्रदूषण किंवा आजारामुळे नव्हे तर नैसर्गिक जनुकीय बदलामुळे होते.

३. प्रश्न: आता त्या कोंबडीचे काय होणार? तिला मारले जाईल का?

उत्तर: नाही. कोंबडी मालक सिकंदर शेख यांनी तिला मारणार नसल्याचे सांगितले आहे. प्राणीप्रेमी आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने तिची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे आणि ती दुकानातच सुरक्षित राहणार आहे. सध्या ती पूर्णपणे निरोगी आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

