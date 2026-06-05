/लस्सी पिण्यासाठी बाहेर पडले अन् गमावला जीव; स्कॉर्पिओच्या धडकेत चौघे ठार; महिलेसह एक वर्षाची चिमुरडीही दगावली, जळगावात आक्रोश

Jalgaon Accident: जळगावात स्कॉर्पिओने दिलेल्या धडकेत चौघांचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. वरणगाव जवळ भरधाव स्कार्पिओ वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने हा अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील महिलेसह चौघांचा मत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये अवघ्या एका वर्षाच्या चिमुरडीचाही समावेश आहे. अपघातानंतर परिसरात एकच हळहळ व्यक्त होत आहे. रुग्णालयात नातेवाईकांनी एकच आक्रोश केला होता. नातेवाईकांनी स्कॉर्पिओ चालकाविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अपघातानंतर जखमींना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केलं. विजय शंकर काळे (19), ऐश्वर्या बहाद्दूर भोसले (30), विघ्नेश शंकर चव्हाण (14) आणि मोनालिसा शिवबसप्पा भोसले (1 वर्ष) अशी मृतांची ओळख पटली आहे. घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांनी जिल्हा रुग्णालयात मोठी गर्दी केली. सदर घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्वजण एकाच कुटुंबातील सदस्य होते. मलकापूर येथील आदिवासी पारधी कुटुंबातील हे सदस्य होते. दुचाकीने लस्सी पिण्यासाठी ते निघाले होते. मात्र रस्त्यातच त्यांना मृत्यूने गाठलं. भरधाव स्कॉर्पिओने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, दुचाकीचा चक्काचूर झाला. अपघातानंतर नागरिकांनी गर्दी केली होती. पोलिसांना माहिती मिळताच तेदेखील घटनास्थळी पोहोचले होते. मृतांची ओळख पटवत त्यांच्या नातेवाईकांना माहिती देण्यात आली.
नातेवाईकांनी मृत्यूची बातमी समजताच रुग्णालयात गर्दी केली होती. नातेवाईकांकडून चालकावर गंभीर कारवाई कऱण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान चालकही जखमी असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.