अंगणात खेळता खेळता 5 मिनिटांत चिमुकल्याचा मृत्यू, संगमनेरमधील धक्कादायक प्रकार, नेमकं काय घडलं?

Leopard Attack : संगमनेर तालुक्यातल्या जवळे कडलग गावातील एका आईने तिचा चार वर्षांचा मुलगा गमावला. आज या कुटुंबावर आपलं हसतं खेळंतं ४ वर्षांचं मुल डोळयासमोर मरताना बघण्याची दुर्दैवी वेळ आलीये. 

पूजा पवार | Updated: Dec 14, 2025, 09:07 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

कुणाल जमदाडे, (प्रतिनिधी) संगमनेर : संगमनेर तालुक्यातील जवळे कडलग गावामध्ये काल सायंकाळी काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडलीय. आपल्या आजीसमोरच खेळत असणाऱ्या चार वर्षीय सिद्धेश कडलग या चिमुकल्यावर दबा धरून बसलेल्या बिबट्यान हल्ला केला. सिद्धेशला उचलून नेत त्याचे लचके तोडले. आणि काही क्षणातच त्याचा जीव घेतला. या घटनेने अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. एकुलत्या एक असलेल्या चिमुकल्याचा असा अंत झाल्याने अख्खं गाव सुन्न झालंय. 

संगमनेर तालुक्यातल्या जवळे कडलग गावातील एका आईने तिचा चार वर्षांचा मुलगा गमावला. आज या कुटुंबावर आपलं हसतं खेळंतं ४ वर्षांचं मुल डोळयासमोर मरताना बघण्याची दुर्दैवी वेळ आलीये. अगदी कालपर्यंत आपल्या मर्यादित गरजांमध्ये पोटापुरता कमवत शेतीत समाधान आनंद शोधणारं हे कुटुंब होतं. अंगणात मुल खेळत होतं. समोर आजी चाऱ्याचं काम करत होती. पण तेवढ्यात शेतातून काळ बनत बिबट्या आला चिमुकल्याला डोळ्यादेखत घेऊन गेला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. हसत्या खेळत्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

म्हाताऱ्या आजीने बिबट्याच्या तावडीतून ४ वर्षांच्या सिद्धेशला सोडवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली. पण सगळं व्यर्थ ठरलं. नजरेसमोर चिमुकल्याचे लचके तोडताना त्या माऊलीला काय वेदना झाली असेल. बागडणाऱ्या चिमुकल्या सिद्धेशला लचके सोडताना काय त्रास झाला असेल याची कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळे बिबट्याला गोळी घालण्याची परवानगी द्या असा ग्रामस्थांचा उद्वेग बघायला मिळतोय.  

हेही वाचा : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; 3 जण जागीच ठार, 9 जण जखमी; किया कारचा टायर फुटला आणि...

 

घरासमोरच्या अंगणात मुलं सुरक्षित नसतील तर आम्ही मुलांना कोंडून ठेवणार का असा उद्विग्न सवाल मृत चिमुकल्याच्या वडिलांनी केलाय. घराच्या अंगणात, स्वतःच्या शेतात बिबट्या काळ बनून नरडीचा घोट घेत असेल तर शेतकऱ्याने जावं कुठे राज्यातल्या अनेक गाव खेड्यांमधली लोकं सध्या अश्याच भितीच्या छायेत आहेत.  या घटनेनंतर वनविभागाने तातडीने सुत्र फिरवत अवघ्या काही तासातच या नरभक्षक बिबट्याला जेरबंद केलंय. 

बिबट्याला जेरबंद केलं असलं तरी त्याला ठार करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केलीये. या घटनेची आणखी एक बाजू म्हणजे जखमी चिमुकल्याला तातडीने उपचाराची गरज असताना रस्ता नसल्याने चक्क झोळीत टाकून दवाखान्यात नेण्याची वेळ आली. ना रस्ता, ना रुग्णवाहिका. त्यामुळे वेळेत उपचार मिळाले असते तर कदाचित माझं मुल जिवंत असतं असं मुलाच्या वडिलांनी म्हटलंय.

राज्यातल्या अनेक गावांमध्ये सध्या हिच स्थिती आहे. कुठल्या वेळी कुठल्या ठिकाणी काळ बनून बिबट्या झडप घालेल सांगता येत नाही. नरभक्षक बिबट्या आणि माणसातल्या संघर्षात रोज बळी चाललेयत. त्यामुळे यावर तातडीने उपाय केले नाही तर हाच आक्रोश संतापात बदलल्या शिवाय राहणार नाही त्यामुळे आणखी कोणाच्या वाट्याला हे दुःख येऊ नये एवढीच अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. 

