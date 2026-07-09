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चौथी मुंबई कुठे असेल? मुंबई आणि नवी मुंबई काय भारतात कुठेच नाही ते चौथ्या मुंबईत असेल; मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

 मुंबई आणि नवी मुंबई पर्याय म्हणून तिसरी मुंबई निर्माण केली जाणार आहे. अशातच आता मुख्यमंत्र्यांनी चौथी मुंबई उभारण्याची घोषणा केली आहे.  मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत भारतातील सर्वात मोठ्या प्रोजेक्टची माहिती दिली.      

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:39 PM IST
चौथी मुंबई कुठे असेल? मुंबई आणि नवी मुंबई काय भारतात कुठेच नाही ते चौथ्या मुंबईत असेल; मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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चौथी मुंबई कुठे असेल? मुंबई आणि नवी मुंबई काय भारतात कुठेच नाही ते चौथ्या मुंबईत असेल; मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
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