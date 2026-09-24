/समुद्राखालील युद्धतंत्र आणि मुंबई, आता फ्रेंच तंत्रज्ञानाची मदत घेणार, महापे, शिवडी, खोपोलीसाठी...

भारत आता पाण्याखालील युद्धतंत्रज्ञानातही आत्मनिर्भर होणार आहे. भारत आता स्वदेशी क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकणार आहे. फ्रान्सच्या नवल ग्रुप आणि भारतातील निबे समूह यांच्यात 18 सप्टेंबर रोजी याबाबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानुसार नौदल तंत्रज्ञान, जहाजबांधणी, सरंक्षण उपकरणे आणि मानवरहित पाण्याखालील यंत्रणांच्या निर्मितीसाठी दोन्ही कंपन्या एकत्र काम करणार आहेत.
समुद्रातील सुरुंग शोधून त्यांचा धोका दूर करणाऱ्या नौका आणि भविष्यातील शस्त्रांसाठी वापरता येणाऱ्या प्रक्षेपण यंत्रणांचा समावेश आहे. पाण्याखालील ड्रोनच्या मदतीने समुद्रतळाची पाहणी, गुप्त निरीक्षण आणि माहिती संकलन करता येते. धोकादायक भागात माणसांना न पाठवता अशा यंत्रांचा वापर करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, करारामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला व स्थानिक उद्योगांना चालना मिळू शकते.
समुद्रात लपविलेले सुरुंग शोधणे आणि ते निकामी करण्यासाठी आवश्यक नौका व तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. नौदलाच्या शस्त्रप्रक्षेपण यंत्रणांची देखभाल आणि भविष्यातील गरजांनुसार त्यात बदल करण्याचे कामही या सहकार्याचा भाग आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणती उपकरणे तयार केली जाणार आणि त्यांचे उत्पादन कुठे होणार, याचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही.
नवल ग्रुप इंडियाच्या महाराष्ट्रातील शिवडी, महापे आणि खोपोली येथील सुविधांचा उपयोग भारतीय नौदलाच्या कलवरी वर्गातील पाणबुड्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी केला जातो. शिवडी येथे पाणबुड्यांच्या सुट्या भागांसाठी गोदाम आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील महापे हे या कामातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. कलवरी वर्गातील पाणबुड्यांसाठी अनेक उपकरणांचे स्थानिकीकरण करण्यात आले आहे.
पाण्याखालील ड्रोन : समुद्रतळाची पाहणी, निरीक्षण, माहिती संकलनासाठी.
पाणबुडी तंत्रज्ञान : पाणबुड्यांशी संबंधित यंत्रणा आणि त्यांचे भारतीय पातळीवर उत्पादन व देखभाल.
स्वायत्त पाण्याखालील यंत्रणा : माणसाच्या थेट नियंत्रणाशिवाय समुद्राखाली काम करणाऱ्या प्रणाली.
सुरुंगविरोधी तंत्रज्ञान : समुद्रातील सुरुंग शोधणे आणि त्यांचा धोका दूर करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणा.
शस्त्रप्रक्षेपण यंत्रणा : नौदलाच्या शस्त्रांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्षेपण प्रणाली आणि त्यांची देखभाल.
पाणबुडी देखभाल तंत्रज्ञान : सुटे भाग, दुरुस्ती, पाणबुड्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्य.