Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /समुद्राखालील युद्धतंत्र आणि मुंबई, आता फ्रेंच तंत्रज्ञानाची मदत घेणार, महापे, शिवडी, खोपोलीसाठी...

समुद्राखालील युद्धतंत्र आणि मुंबई, आता फ्रेंच तंत्रज्ञानाची मदत घेणार, महापे, शिवडी, खोपोलीसाठी...

युद्धतंत्रज्ञानात भारताने स्वदेशी क्षमता वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. महापे, शिवडी, खोपोलीतील सुविधांसाठी नवा करार करण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:32 PM IST
समुद्राखालील युद्धतंत्र आणि मुंबई, आता फ्रेंच तंत्रज्ञानाची मदत घेणार, महापे, शिवडी, खोपोलीसाठी...
Image Credit: French Shipyard Proposes

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
हरमनप्रीत कौर एमएस धोनीवर पडली भारी, वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडत झाली जगातील सर्वात यशस्वी कर्णधार
2
3
4
5