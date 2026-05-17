कर्जमाफीसाठी मित्राचाच बळी! स्वतःला 'मृत' दाखवत 8 महिने फिरला जिवंत; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

Gondia Crime News : कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे त्रस्त झालेल्या एका तरुणाने स्वतःचा मृत्यू झाल्याचे भासवण्यासाठी थेट मित्राचाच जीव घेतल्याची धक्कादायक घटना गोंदिया जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. तब्बल आठ महिने स्वतःला “मृत” दाखवत पोलिस आणि कुटुंबीयांची दिशाभूल करणाऱ्या आरोपीचा अखेर पर्दाफाश झाला असून या थरारक प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. देवरी तालुक्यातील डोंगरगाव येथे राहणाऱ्या अंतिम ओमप्रकाश खोटेले याने पोल्ट्री व्यवसायासाठी बँकेतून सुमारे पाच लाखांचे कर्ज घेतले होते. मात्र व्यवसायात मोठे नुकसान झाल्याने त्याच्यावर आर्थिक संकट कोसळले. कर्जफेड अशक्य होत चालल्याने त्याने धक्कादायक कट रचला. स्वतःला मृत घोषित करून कर्जातून कायमची सुटका करून घ्यायची, असा त्याचा प्लॅन होता.
या योजनेसाठी त्याने गावातीलच परिचित असलेल्या ४३ वर्षीय चंद्रकुमार सराटे याला लक्ष्य केले. आरोपीने आधी त्याच्यासोबत दारू पार्टी केली आणि त्यानंतर त्याची गळा आवळून हत्या केल्याचा आरोप आहे. हत्या केल्यानंतर त्याने मृतदेह मुंबई-हावडा रेल्वे मार्गावरील रुळांवर नेऊन टाकला. संपूर्ण प्रकार अधिक खरा वाटावा यासाठी आरोपीने मृतदेहाला स्वतःचे कपडे घातले. तसेच आधार कार्ड, पर्स आणि इतर ओळखपत्रे मृतदेहाजवळ ठेवली. काही वेळानंतर रेल्वेच्या धडकेत मृतदेह विद्रूप झाला आणि पोलिसांसह गावकऱ्यांनाही तो अंतिम खोटेलेच असल्याचा विश्वास बसला.
दुसऱ्या दिवशी रेल्वे रुळांजवळ अंतिमची दुचाकी आणि चप्पलही सापडल्या. त्यामुळे कुटुंबीयांनीही मृतदेहाची ओळख अंतिम म्हणून पटवून अंत्यसंस्कार केले. एवढेच नव्हे तर तेरवीचे विधीही पार पडले आणि गावकऱ्यांना जेवणही देण्यात आले. दरम्यान, सर्वांच्या दृष्टीने मृत ठरलेला अंतिम तब्बल आठ महिने नागपूर येथे लपून राहत होता. कर्जमाफीची माहिती मिळाल्यानंतर त्याने अचानक वडिलांना फोन करून आपण जिवंत असल्याचे सांगितले. या एका फोनमुळे संपूर्ण कट उघडकीस आला. आमगाव पोलीस यांनी मोबाईल लोकेशनच्या आधारे नागपुरातून आरोपीला अटक केली. चौकशीत आरोपीने मित्राची हत्या करून स्वतःचा मृत्यू झाल्याचा बनाव रचल्याची कबुली दिली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
मात्र मृतक चंद्रकुमार सराटे यांच्या कुटुंबीयांनी या हत्येमागे आणखी काही लोकांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. अंतिमने एकट्याने एवढा मोठा कट रचणे शक्य नसल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
कर्जाच्या तणावातून सुटका मिळवण्यासाठी मित्राचाच बळी देत स्वतःच्या मृत्यूचे नाटक करणाऱ्या या धक्कादायक प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. आठ महिने पोलिसांना चकवा देणारा आरोपी अखेर कायद्याच्या तावडीत सापडला असून या प्रकरणातील आणखी धक्कादायक तपशील समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.