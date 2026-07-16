/मित्रांनीच तरुणाचं शीर आणि हात कापला, ठाण्यातील धक्कादायक घटना! हत्येचं केलं Live रेकॉर्डिंग; चौकशीत हादरवणारी कबुली

ठाण्यातील मुंब्रा येथे मैत्रीचे नाते रक्तरंजित वैरात बदलल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका तरुणाची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करून त्याचे शीर आणि दोन्ही हात धडापासून वेगळे करण्यात आल्याने ठाणे शहरात खळबळ उडाली आहे. ठाणे गुन्हे शाखेच्या युनिट-4 ने या सनसनाटी हत्येचा छडा लावत दोन आरोपींना अटक केली असून, मृताचे शीर आणि हत्येत वापरलेले शस्त्र शोधण्याचे काम सुरू केले आहे.
ठाणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खर्डी गावाजवळील निर्जन परिसरात एका तरुणाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. मृतदेहाचे शीर आणि दोन्ही हात धडापासून वेगळे करण्यात आल्याने पोलिसांसमोर मृताची ओळख पटवण्याचे मोठे आव्हान होते. तपासादरम्यान फैज सुलतान मलिक आणि अल्बान सुलतान मलिक या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी आपलाच मित्र अमन मुस्कीन शेख याची हत्या केल्याची कबुली दिली.
पोलिसांच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, 13 मार्च रोजी रात्री मुंब्र्यातील खड्डी गावंपरिसरात झालेल्या वादानंतर आरोपींनी अमनला रिक्षामधून निर्जन ठिकाणी नेले. तेथे धारदार शस्त्राने त्याचा गळा चिरून हत्या केली. त्यानंतर मृताची ओळख लपवण्यासाठी त्याचे शीर आणि दोन्ही हात वेगळे करून मृतदेह जंगलात फेकून दिला.
याप्रकरणी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. आरोपींनी संपूर्ण हत्याकांडाचा व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करून ठेवला होता. पोलिसांनी तो मोबाईल जप्त केला असून, व्हिडिओची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे.
मुख्य आरोपी फैज सुलतान मलिक याच्यावर यापूर्वीही खुनासह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तर मृत अमन शेख याच्यावरही दुचाकी चोरीचा गुन्हा नोंद होता. सध्या पोलिसांकडून मृताचे शीर आणि हत्येत वापरलेले शस्त्र शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.