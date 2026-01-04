English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Crime News: जालन्यातील एका व्यापाऱ्याला चाकूचा धाक दाखवून लुटण्यात आल्याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. त्यांची चौकशी केली असता, धक्कादायक माहिती समोर आली.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 10:16 AM IST
नवीन वर्षाच्या रात्री व्यापाऱ्याला मारहाण करुन लुटलं, पोलिसांनी अटकेनंतर विचारलं कारण, तर म्हणे मित्रासाठी

Crime News: जालन्यातील एका व्यापाऱ्याला चाकूचा धाक दाखवून लुटण्यात आल्याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. त्यांची चौकशी केली असता, धक्कादायक माहिती समोर आली. मित्राचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पैसे हवे असल्याने आरोपींनी हे कृत्य केलं होतं. दारू आणि पार्टीसाठी पैसे हवे होते म्हणून आपण हे कृत्य केल्याची कबुली त्यांनी दिली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

नेमकं काय झालं आहे?

मित्राचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पैसे हवे असल्याने व्यापाऱ्याला चाकूचा धाक दाखवून लुटणाऱ्या चौघांना चंदनझिरा पोलिसांनी अटक केली. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शहरातील श्रीकृष्ण-रुक्मिणीनगर परिसरात हा प्रकार घडला होता. यात आरोपींनी व्यापाऱ्यास मारहाण करीत त्याच्या खिशातील 12 हजार रुपये लुटले होते. या प्रकरणी व्यापारी नीलेश अशोक अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून चंदनझिरा ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यात आरोपींनी व्यापारी नीलेश अग्रवाल यांच्या नाकातोंडावर मारहाण केली होती. शिवाय चाकूचा धाक दाखवून रोख रक्कम पळवली होती. यातील आरोपी 19 वर्षीय बाळा जगन्नाथ पिंपराळे , 20 वर्षीय दीपक भगवान निर्मल, 18 वर्षीय अजय बबन पवार तिघेही नवीन मोंढा परिसरातील द्वारकानगर येथील रहिवासी आहेत. तर चौथा आरोपी 22 वर्षीय विशाल धुराजी हिवाळे हा हिंदनगर येथील आहे. एका मित्राचा वाढदिवस साजरा करायचा होता. दारू आणि पार्टीसाठी पैसे हवे होते म्हणून त्यांनी हा गुन्हा केला, अशी कबुली आरोपींनी दिल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

