समृद्ध हायवेवर फेरीवाल्यांची मृत्यूची दुकानं, बंदी असतानाही सर्रास फळविक्री

नितेश महाजन (प्रतिनिधी) जालना : समृद्धी महामार्गावर जालना जिल्ह्यातील कडवंची गावाजवळ चक्क रस्त्याच्या लेनवर येऊन फळ विकली जातायेत. जिथे वाहन 100 ते 120 पेक्षा अधिक वेगाने चालतात, तिथे काही लोकं आपला आणि वाहनधारकांचा जीव धोक्यात घालून अवैधपणे फळं विकतायत. धक्कादायक म्हणजे हा सर्व प्रकार सर्रासपणे सुरू असताना, पेट्रोलिंग करणाऱ्या पोलिसांना दिसत कसं नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई नागपूर समृद्धी हायवेवरील जालन्यातील कडवंची गावच्या भागात समृद्धी हायवेवर फेरीवाल्यांना पूर्णतः बंदी असताना तिथं राजरोसपणं फळविक्री सुरु झालीये. खरं तर समृद्धी हायवे पूर्ण बंदीस्त आहे. हायवेवर वाहनं थांबण्यासही परवानगी नसताना फेरीवाले 100 ते 120च्या वेगानं धावणा-या वाहनचालकांचं लक्ष विचलित करताना दिसतायेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या भागात पाण्याच्या बाटल्या, द्राक्षं विकली जात असल्याची माहिती आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे हायवे पेट्रोलिंग करणा-या पोलिसांचं याकडं अर्थपूर्ण दुर्लक्ष सुरु असल्याचा आरोप स्थानिकांमधून होतोय. फळविक्रेत्यांमुळं हायवेवर मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकांनी या प्रकरणी सरकारवरच आरोप केलेत. सरकारचं हायवे सुरक्षेकडं लक्ष नाही. दुसरीकडं हायवेवर फुडमॉल नसल्यानं वाहनचालक अशा ठिकाणी थांबून आपला जीव धोक्यात घालत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या या प्रकाराची मंत्री गिरीश महाजन यांनी गंभीर दखल घेतलीय. समृद्धी हायवेवर फेरीवाले उभे राहत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेश गिरीश महाजनांनी दिलेत. समृद्धी हायवेवर सगळ्यात जास्त टोल आकारला जातो. या टोलच्या मोबदल्यात ज्या सुविधा दिल्या पाहिजेत त्या अजूनही मिळालेल्या नाहीत. शिवाय वाहनचालकांची सुरक्षितताही रामभरोसे असल्याचं या निमित्तानं उघडकीस आलंय.