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भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवरून संताप; दोन पिल्लांना पोत्यात भरून थेट नगरपंचायत कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर सोडलं, VIDEO व्हायरल

नाशिकमधील एका घटनेत, मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी पोत्यांमध्ये कोंबून आणलेली कुत्री नगर पंचायतीच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याच्या टेबलावर आणून सोडली. नेमकं काय घडलं जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 17, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:31 PM IST
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवरून संताप; दोन पिल्लांना पोत्यात भरून थेट नगरपंचायत कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर सोडलं, VIDEO व्हायरल

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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