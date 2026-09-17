/भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवरून संताप; दोन पिल्लांना पोत्यात भरून थेट नगरपंचायत कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर सोडलं, VIDEO व्हायरल

नाशिक जिल्ह्यातील निफाड नगरपंचायतीत घडलेल्या या प्रकाराचा व्हिडिओ समोर आला आहे. आवारा कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचा आरोप करत युवा सेनेचे कार्यकर्ते दोन कुत्र्यांची पिल्लं घेऊन थेट नगरपंचायत कार्यालयात पोहोचले. यावेळी त्यांनी ही पिल्लं अधिकारी धीरज भामरे यांच्या टेबलवर सोडली. प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
निफाड शहर आणि आसपासच्या परिसरात आवारा कुत्र्यांचा त्रास वाढल्याचा दावा करत युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन केलं. कार्यालयात आणण्यापूर्वी पिल्लांना छोट्या पोत्यांमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. आंदोलनादरम्यान युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख विक्रम रांधवे हेही उपस्थित होते. रांधवे यांनी अधिकारी धीरज भामरे यांच्या टेबलवर नोटांची माळही ठेवली. या प्रकाराचा व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे. युवा सेना ही शिवसेनेची युवा शाखा आहे.
Nashik’s Niphad sees unusual protest over stray dog menace— Megh Updates (@MeghUpdates) September 17, 2026
Stray dogs were released inside the Nagar Panchayat office to protest administrative inaction over the growing dog menace.
Activists say repeated complaints have failed to bring effective action, with residents…
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, निफाड शहरात आवारा कुत्र्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे लहान मुलं, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. या समस्येबाबत प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी आणि निवेदनं देऊनही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. विक्रम रांधवे यांनी आवारा कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी, कुत्र्यांना पकडण्यासाठी योग्य व्यवस्था करावी आणि त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. अनेक दिवसांपासून हा प्रश्न मांडत असूनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, निफाड नगरपंचायतीने आवारा कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत ७३ कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. या कामासाठी दोन वेळा निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. अधिकारी धीरज भामरे यांनी नागरिकांनी या मोहिमेला सहकार्य करावं, असं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून कारवाई सुरू असल्याचं स्पष्ट होत असलं, तरी नागरिकांनी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
निफाडच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दररोज पाच ते सहा जण कुत्र्यांच्या चाव्यानंतर उपचारासाठी येत असल्याची माहिती डॉक्टर राजीव यांनी दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दर महिन्याला १०० हून अधिक डॉग बाइटची प्रकरणं समोर येतात. रुग्णालयात अँटी-रेबीज लस उपलब्ध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.