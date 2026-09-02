'शिक्षेची पोस्टिंग म्हणून पाहिलं...', FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंसंदर्भात FSSAI चं मोठं विधान, 'अनेक अधिकारी या पदासाठी...'

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अन्नसुरक्षा नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात असून, देशातील सर्वोच्च अन्न नियामक संस्थेकडून या कारवाईचं कौतुक केलं जात आहे. FSSAI च्या प्रमुखांनी मुंढे यांच्या या कठोर कारवाईचे कौतुक केले आणि त्याच वेळी, अन्नसुरक्षा विभागातील नियुक्ती ही शिक्षा म्हणून केलेली नियुक्ती (punishment posting) असते, हा समज फेटाळून लावला. 'इंडिया टुडे टीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'चे (FSSAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रजित पुन्हानी यांनी सांगितले की, मुंढे यांच्याकडू होणारी कारवाई 'जिद्द असेल तर मार्ग सापडतोच' (if there's a will, there's a way) या उक्तीचाच पुरावा असल्याचं मह्टलं आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्विकारल्यापासून अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्तराँ, हॉटेल्स, क्लब, गोदामे आणि इतर आस्थापनांवर कारवाई सुरु केली आहे. मुंढेंच्या नेतृत्वात संपूर्ण महाराष्ट्रात तपासणी आणि अंमलबजावणीची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रजित पुन्हानी यांनी हे विधान केलं आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून, महाराष्ट्र एफडीएने (FDA) अलीकडच्या काही महिन्यांत हजारो तपासण्या केल्याची आणि शेकडो परवाने निलंबित केल्याची माहिती दिली आहे.
एफएसएसएआय (FSSAI) प्रमुखांनी नमूद केले की, अन्नसुरक्षा विभागांना भूतकाळात मिळायला हवं होतं तितके महत्त्व दिलं गेलं नाही आणि अनेक अधिकारी या विभागांची जबाबदारी स्वीकारण्यास अनिच्छुक होते.
"अन्यथा, अनेकजण या नियुक्तीकडे Punishment Posting म्हणजेच 'शिक्षा म्हणून दिलेली पोस्टिंग' म्हणूनच पाहत असत. अनेक अधिकाऱ्यांना 'अन्न सुरक्षा आयुक्त' होण्याची इच्छा नव्हती," असे ते म्हणाले. या पदाकडे शिक्षेसारखी नियुक्ती म्हणून का पाहिले जात असे, असे विचारले असता पुन्हानी म्हणाले की, आरोग्य यंत्रणेच्या तुलनेत या विभागाकडे पारंपरिकरीत्या कमी लक्ष दिले गेले आहे.
"कारण कोणीही याकडे लक्ष दिले नाही. त्यापेक्षा आरोग्य विभागात काम करणे लोकांना अधिक पसंत पडते. तुम्हाला माहितच आहे, आरोग्य विभागात डॉक्टर असतात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असतात. तिथे एक यंत्रणा असते, एक जुनी यंत्रणा असते. ती कदाचित शंभर वर्षांपासून चालत आलेली यंत्रणा आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात मुंढे यांनी केलेल्या धडक कारवाईबद्दल बोलताना पुन्हानी यांनी सांगितले की, ते कामगिरीवर समाधानी आहेत. विशेषतः ही अंमलबजावणी मोहीम अतिरिक्त मनुष्यबळ न घेता राबवण्यात आली असल्याने जास्त समाधानी असल्याचे ते म्हणाले.
"तुम्हाला माहितच आहे की, त्यांनी ही कामगिरी त्याच टीमच्या मदतीने केली आहे. यासाठी काही अतिरिक्त अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, जर इच्छाशक्ती असेल, तर त्याच अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या आणि त्याच संख्येच्या बळावर हे काम करता येते," असे म्हणत पुन्हानी यांनी मुंढे यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
तसेच, या धडक कारवाईमुळे अन्न सुरक्षा विभागांचे महत्त्व आणि राज्यांमधील अन्न सुरक्षा आयुक्तांची भूमिका यांबाबत जन-जागृती करण्यास मदत झाली, असेही त्यांनी नमूद केले.
तुकाराम मुंढे यांच्या कडक कारवायांवरुन एकीकडे मुंबई हायकोर्टाने खडेबोल सुनावले असतानाच दुसरीकडे केंद्रीय अन्न नियामकाने त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिल्याने एफडीएला दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीएच्या कारवाईवर तीव्र टीका केली.