Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शिक्षेची पोस्टिंग म्हणून पाहिलं..., FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंसंदर्भात FSSAI चं मोठं विधान, अनेक अधिकारी या पदासाठी...

'शिक्षेची पोस्टिंग म्हणून पाहिलं...', FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंसंदर्भात FSSAI चं मोठं विधान, 'अनेक अधिकारी या पदासाठी...'

FSSAI च्या प्रमुखांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचा दाखला देत म्हटलं आहे की, उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारेही अन्नसुरक्षा आयुक्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडू शकतात. तसंच त्यांनी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र अन्नसुरक्षा प्रमुख असण्याच्या गरजेवरही भर दिला.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 02, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:27 PM IST
'शिक्षेची पोस्टिंग म्हणून पाहिलं...', FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंसंदर्भात FSSAI चं मोठं विधान, 'अनेक अधिकारी या पदासाठी...'
Image Credit: FSSAI च्या प्रमुखांकडून तुकाराम मुंढेंचं कौतुक

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: दिशा सालियन प्रकरणी आज कोर्टात काय घडलं? आत्तापर्यंतचा घटनाक्रम काय? आरोपीच्या पिंजऱ्यात कोणा-कोणाची नावं? वाचा A To Z माहिती
2
3
4
5