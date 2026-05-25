मुंबईतही इंधन संकट... पेट्रोल, डिझेल नसल्याने शहरातील 'हा' पेट्रोल पंप झाला बंद; परिस्थिती अजून बिघडणार?

Fuel Shortage Worsen Mumbai Petrol Pump Shut Down: आतापर्यंत ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंप इंधन पुरवठा खंडित झाल्याने बंद पडत होते. मात्र आता हे इंधनटंचाई झळ अगदी मुंबईपर्यंत पोहोचली आहे.
Fuel Shortage Worsen Mumbai Petrol Pump Shut Down: इंधनाच्या दरांचा भडका उडाला असून मागील 12 दिवसांमधील चौथी इंधनदरवाढ आज झाली. आज पेट्रोल प्रती लिटर 2.61 रुपयांनी तर डिझेल 2.71 रुपयांनी महागलं. मात्र एकीकडे इंधन महागड्या दरांमध्ये विकलं जात असलं आणि ते घ्यायची तयारी असली तरी अनेक ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठाच होत नाहीये. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंप बंद पडू लागले आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात दिसणारं हे चित्र आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही दिसू लागलं असून इंधन पुरवठा खंडित झाल्याने मुंबईतील पाहिला पेट्रोल पंप बंद करावा लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
एकीकडे पेट्रोल डिझेल भाव वाढत असताना मुंबई शहरात इंधन टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यासारखी माहिती समोर आली आहे. वडाळ्यात असलेल्या पेट्रोल पंपावर इंधन पुरवठा खंडित झाल्याने पंप बंद पडण्याचे पाहायला मिळत आहे. वडळ्यातील इंडियन ऑइलचा पेट्रोल पंप बंद पडला आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी येणाऱ्या गाड्या माघारी फिरताना दिसत आहे. दरवाढीमुळे हैराण झालेले नागरिक आता इंधन तुटवडा निर्माण झाल्याने देखील हैराण झाले आहेत. माल नसल्याने पंप बंद केल्याची माहिती येथील कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. तसेच जोपर्यंत माल येणार नाही तोपर्यंत ही समस्या कायम राहील असंही या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. या ठिकाणी सीएनजी पंप सुरु असला तरी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा पुरवठा नसल्याने पंप बंद करण्याची वेळ आली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यानंतर आज पुन्हा वाढ झाल्याने वाहनचालकांमध्ये संताप व्यक्त केला जातोय. अनेक जिल्ह्यात इंधन पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला जात असला तरी जिल्ह्यातील अनेक पंप पेट्रोल डिझेल वाचून बंद आहेत. त्याचबरोबर वाढत्या दरांमुळे नागरिकांचं आर्थिक गणित मात्र बिघडताना दिसत आहे. डिझेल दरवाढीचा फटका वाहतूक क्षेत्रासह शेती आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डीला येणाऱ्या साईभक्तांना देखील पेट्रोल, डिझेल मिळत नसल्याने पंप शोधावे लागत आहेत. विविध धार्मिक स्थळांवर पर्यटक आणि साईभक्तांना घेऊन जाणाऱ्या टूरिस्ट वाहनचालक आणि मालकांना डिझेल मिळत नसल्याने एका पंपावरून दुसऱ्या पंपावर भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. शिर्डी परिसरातील पाच ते सहा पंप बंद असल्याने साई भक्तांना पेट्रोल-डिझेलसाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकारने पेट्रोल-डिझेलचा साठा मुबलक करावा आणि वाढते दर नियंत्रणात आणावेत, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांसह वाहन चालकांकडून केली जात आहे.