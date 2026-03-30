लग्न आटोपून वऱ्हाड निघालं, वाटेत मृत्यूनं गाठलं; भीषण अपघातात स्कॉर्पिओ चक्काचूर, 6 ठार!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gadchiroli Accident News : गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात स्कॉर्पिओ आणि ट्रॅव्हल्सच्या भीषण धडकेत सहा जण ठार, 5 गंभीर जखमी. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता. 

Updated: Mar 30, 2026, 07:35 AM IST
आशीष अम्बाडे, झी मीडिया, गडचिरोली : (Gadchiroli Accident News) गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी मार्गावर मोठा अपघात झाला. लग्न सोहळा आटोपून परतणाऱ्या वऱ्हाड्यांच्या स्कॉर्पिओ गाडीला समोरून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्सने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात आतापर्यंत 6 जणांचा मृत्यू झाला असून, अन्य 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कॉर्पिओ वाहन रामपूर येथून लग्न सोहळा आटोपून भाडभीडी मोकासाकडे जात होते. या वाहनात एकूण 16 प्रवासी प्रवास करत होते. गडचिरोली-चामोर्शी मार्गावरील तळोधी (मोकासा) गावाजवळ असलेल्या एका धोकादायक वळणावर, समोरून येणाऱ्या प्रवासी ट्रॅव्हल्सने स्कॉर्पिओला भीषण धडक दिली. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की, स्कॉर्पिओ वाहनाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. 

अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि जखमींना बाहेर काढण्यासाठी मदतकार्य सुरू केले. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या सर्व प्रवाशांना तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली येथे हलवण्यात आले. मात्र, उपचारासाठी नेत असताना दोघांची प्राणज्योत वाटेतच मालवली. सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या जखमींपैकी काहींची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने या अपघातातील मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

घातक वळणानं घेतला जीव?

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यावरून बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे. या भीषण अपघातामुळे भाडभीडी मोकासा परिसरात शोककळा पसरली असून, महामार्गावरील धोकादायक वळणांवर उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. 

राज्यातील अनेक महामार्गांवर अशी धोकादायक वळणं आहेत जिथं बऱ्याचदा वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण न राहिल्यानं किंवा वळण नेमकं किती तीव्र आहे याचा अंदाज न आल्यानं अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ज्यामुळं तीव्र वळणांसंदर्भात रस्ते वाहतूक विभागानं प्रभावी उपाय योजण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 

About the Author
Tags:
Gadchiroli newsGadchiroli Road AccidentChamoshi NewsTalodhi Highway Accidentmaharashtra road accident

