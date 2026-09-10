/घोडबंदरची वाहतूक कोंडी सुटणार, ठाण्यात उभारला जातोय कोस्टल रोड, कुठून-कुठपर्यंत असणार? वाचा

ठाण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नवनवीन प्रकल्प राबवले जात आहेत. घोडबंदर येथे नेहमीच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. याच वाहतूक कोंडीवर उपाय काढण्यासाठी प्रशासनाने कोस्टल रोड 1 चे काम हाती घेण्यात आली आहेत. ठाणे कोस्टल रोड-1 च्या प्रकल्पाने वेग घेतला आहे. अवघ्या 14 महिन्यात म्हणजेच 2 सप्टेंबरपर्यंत प्रकल्पाचे 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पातील पायाभरणी, पिअर कॅप आणि आय गर्डर बसवण्याच्या कामांना वेग आला आहे.
खारेगाव टोलनाका ते गायमुखदरम्यान विकसित होत असलेला 13.45 कि.मी. लांबीचा, सहा पदरी आणि ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारला जात आहे. भारतात प्रथमच ग्रीनफिल्ड रस्ते प्रकल्पात जमिनीवर सिंगल-पाईल, सिंगल-पिअर सिस्टिम आणि मोनोपाईल फाऊंडेशनचा वापर करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पामुळे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच एनएच-160 (मुंबई-नाशिक महामार्ग) आणि ठाणे खाडी किनारपट्टीवरील गायमुखदरम्यानची कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होणार आहे. खारफुटीच्या संवेदनशील परिसराचे संरक्षण करण्यासाठी या मार्गातील मोठा भाग हा व्हायाडक्ट आणि पूल उभारून विकसित करण्यात येत आहे. यामुळे ठाणे, नाशिक, भिवंडी, गुजरात आणि उत्तर भारताच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीला अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सोयीस्कर कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पात 240 मीटर लांबीचा खाडी पूल आणि खारफुटीच्या क्षेत्रातून जाणारा 8.11 कि.मी. लांबीचा उन्नत रस्ता समाविष्ट आहे. सदर प्रकल्पासाठी 40 ते 45 मीटर रुंदीचा विकास आराखडा रस्ता राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे घोडबंदर रोडवरील स्थानिक आणि अंतर्गत शहरी वाहतुकीचे स्वतंत्रीकरण करण्यास मदत होईल.
गायमुख येथे हा मार्ग प्रस्तावित गायमुख ते फाऊंटन हॉटेल बोगद्याशी थेट जोडला जाणार आहे. त्यामुळे ठाणे ते भाईंदरदरम्यान अखंड कनेक्टिव्हिटी निर्माण होईल. हे दोन्ही प्रकल्प एकत्रितपणे घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी करतील. ठाण्यातील शहरी वाहतुकीला नवी दिशा देतील आणि वाढवण बंदर, जेएनपीटी, दक्षिण महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकच्या दिशेने होणारी मालवाहतूक अधिक सक्षम करतील.
कोस्टल रोड कॉरिडोर भविष्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशीही जोडला जाणार आहे. यामध्ये ठाणे कोस्टल रोड-२, साकेत-आमणे उन्नत कॉरिडॉर आणि कासारवडवली-खारभव रोड यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची भूमिका ही मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पुढील पिढीतील वाहतूक नेटवर्कचा एक महत्त्वाचा कणा म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.