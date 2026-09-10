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घोडबंदरची वाहतूक कोंडी सुटणार, ठाण्यात उभारला जातोय कोस्टल रोड, कुठून-कुठपर्यंत असणार? वाचा

ठाणे कोस्टल रोड-1 प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून संपूर्ण कॉरिडॉरमध्ये फाऊंडेशनचे काम, पिअर-कॅपचे कास्टिंग आणि आय गर्डर उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. कसा असेल हा प्रकल्प जाणून घेऊयात.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:02 AM IST
घोडबंदरची वाहतूक कोंडी सुटणार, ठाण्यात उभारला जातोय कोस्टल रोड, कुठून-कुठपर्यंत असणार? वाचा
Image Credit: Thane coastal road project

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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