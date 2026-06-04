/ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! गायमुख ते कासारवडवली मेट्रो तीन महिन्यांत ट्रॅकवर धावणार

मुंबई : मागील अनेक वर्षांपासून ठाणेकर हे मेट्रो प्रकल्प कधी सुरु होतो याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशातच ठाणेकरांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली असून आता वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो 4 मार्गिका सुरू करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पडले आहे. पुढील तीन महिन्यांच्या आत मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर मार्गावरील मेट्रो सुरु होण्यासाठी रिसर्च डिझाइन अँड स्टँडईस ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) प्रमाणपत्र 1 जून रोजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मिळाले आहे.
मेट्रो 4 मार्गिका वडाळा ते कासारवडवली ही 32.32 किमी तर मेट्रो 4अ ही 2.7 किमी लांबीची मार्गिका असून या दोन्ही मार्गिकांवर मिळून जवळपास 32 स्थानकं आहेत. मेट्रो 4 आणि मेट्रो 4 अ मार्गिकेवर गाडीच्या ट्रायल रनला सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली होती. तसेच आरडीएसओ तपासणीसाठी नोव्हेंबर 2026 मध्ये एमएमआरडीएने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर अखेर आता त्या मेट्रोच्या गाडयांना आरडीएसओचे प्रमाणपत्र मिळालं असून आता मेट्रो 4 आणि मेट्रो 4 अ वरील पहिल्या टप्प्यात या दोन्ही मार्गिकांवर गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरु केली जाणार आहे. हा संपूर्ण मार्ग 10.5 किमी लांबीचा असणार असून पहिल्या टप्प्यात सुरु होणाऱ्या मेट्रो मार्गावर 10 स्थानक असणार आहेत. मेट्रो 4 मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. आता स्थानकाची अंतिम टप्प्यातील आणि फिनिशिंगची कामे शिल्लक असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
मेट्रो सुरू करण्यासाठी आयएसएचे सुरक्षा प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळताच या मेट्रोवर गाड्या चालविण्याचा मार्ग मोकळा होईल. खरंतर ही मार्गिका एप्रिलपर्यंत सुरू करण्याचा एमएमआरडीएचा विचार होता. पण मेट्रो 4 मार्गिकेचे आरडीएसओ प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब झाल्याने ही मेट्रो मार्गिका सुरू होण्यास वेळ लागला. पुढील दोन ते तीन महिन्यात सीएमआरएसची तपासणी करून मेट्रो सुरु केली जाणार आहे अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
एमएमआरडीएने मेट्रो 4 मार्गिकेच्या आरडीएसओ तपासणीसाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये प्रस्ताव पाठवविला होता. मात्र त्यावर मागील सहा महिन्यांत काहीच झाले नाही. अखेर एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी हस्तक्षेप केल्यावर १ जून रोजी हे प्रमाणपत्र देण्यात आलं. आता सीएमआरएस तपासणीसाठी व मंजुरीसाठी अर्ज सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
मेट्रो 4 आणि 4 अ मार्ग या मार्गावरील कॅडबरी जंक्शन, माजीवाडा, कापुरबावडी, मानपाडा, टिकुजीवाडी, डोंगरी पाडा, विजय गार्डन, कासारवडवली, गोवनीवाडा आणि गायमुख या मार्गावर सदर मेट्रो धावणार आहे. पुढील तीन महिन्यात ही मेट्रो सुरु करण्यात येईल.