'मी पक्ष सोडून जावं अशी...', नाराजीवर गजानन किर्तीवर यांनी केलं भाष्य, म्हणाले 'एकनाथ शिदेंनी मला...'

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते गजानन किर्तीकर नाराज असून ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा त्यांनी स्वत: फेटाळून लावला आहे. गजानन किर्तीकर यांनी पत्रकार परिषद घेत हे सर्व दावे खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच यासंदर्भात एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्यानेच आपण पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण देत असल्याचं ते म्हणाले आहेत. तसंच दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात जाण्याचा आपला इरादा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
"मी शिवसेनेत अत्यंत समाधानी असून एकनाथ शिंदेंचं नेतृत्व स्विकारलं आहे. मी पक्षाचं काम जोमाने करतो. माझ्याकडे लोकाधिकारी समितीचं एक विंग, गोव्यात प्रभारी म्हणून काम करतो. मला इतकंच सांगायचं आहे की, हे वृत्त निराधार आहे. पक्ष सोडून जावं अशी कोणतीही मानसिकता नाही," असं गजानन किर्तीकर यांनी सांगितलं आहे.
पुढे ते म्हणाले की, "मी जो माझा जुना पक्ष सोडला, त्यावेळी काँग्रेसशी असणारे लागेबंधे, आणि बाळासाहेबांचे विचार होता त्यांना धरुन पक्ष कार्यरत असावा असं वाटत होतं. यामुळेच एकनाथ शिंदेंनी जो उठाव केला त्यानंतर त्या पक्षात मी गेलो. मी समाधान, आणि सन्मानपूर्वक तिथे काम करतो. एकनाथ शिंदेंचं नेतृत्व मी स्विकारलं आहे. माझ्या मनात कोणतीही शंका नसता, अशी प्रवृत्ती नसताना, जे वृत्त येत आहे ते निराधार आहे. कोणत्याही पक्षात जाण्याचा माझा इरादा नाही".
"एकनाथ शिंदेंनी फोनवरुन माझ्याशी चर्चा केली. मी माझ्या मनात असं काही नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी बातमी पसरल्याने वृत्तवाहिनीवर जाऊन तुमची भूमिका सांगावं लागेल असं म्हटलं. मला सांगायचं आहे की, मी शिवसेनेत शिंदेंच्या सेनेत काम करत आहे आणि कोणत्याही पक्षात जाण्याचा माझा इरादा नाही. एकनाथ शिंदेंचं व्यक्तिमत्व असं आहे, की पक्ष आज दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा पक्ष एक दिवस एक क्रमांकाचा व्हावा या उद्देश आणि ध्येयाने पक्षासाठी शिंदेंच्या नेतृत्वात काम करत आहे".
एकनाथ शिंदेंशी फोनवरुन काय बोलणं झालं? यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "मी ऐकलं ते काय आहे असं ते विचारत होते. मलाही आश्चर्याचा धक्का असल्याचं सांगितलं. कोण करतंय काय चाललंय माहिती नाही, स्पष्टीकरण देतो असं सांगितलं". आपण यावेळी त्यांना संपर्कात अडचण येत असल्याची माहिती दिली. "मी सांगितलं की, संपर्क करण्यात अडचण येते. मी त्या पद्दतीची व्यवस्था करतो. तसे आदेश देतो असं ते म्हणाले," अशी माहिती त्यांनी दिली.
मला ऑफर काहीच नव्हती. मला काहीच माहिती नाही. समजल्यानंर मलाच आश्चर्य वाटलं असा दावा त्यांनी केला आहे.