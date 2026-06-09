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बोरीवलीला थेट कल्याण-डोंबिवली, पनवेल आणि नाशिकला जोडणारा गेम चेंजर प्रोजक्ट; 5.86 किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी भुयारी मार्ग आणि उन्नत पूल

गायमुख ते फाउंटन हॉटेल बोगदा, भाईंदर उन्नत पूल आणि नवी मुंबई मेट्रो विस्तार होणार आहे.  मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत 22 हजार 611 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 09, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:01 PM IST
बोरीवलीला थेट कल्याण-डोंबिवली, पनवेल आणि नाशिकला जोडणारा गेम चेंजर प्रोजक्ट; 5.86 किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी भुयारी मार्ग आणि उन्नत पूल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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