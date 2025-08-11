सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी बेस्ट वीज विभागाचा सर्वात मोठा निर्णय, काय आहेत नियम अन् अटी?

मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील लोक सण आणि उत्सवाच्या मूडमध्ये आहेत. सगळीकडे गणरायाच्या आगमनाची तयारी जवळपास सुरु झाली आहे. अनेक मंडळांमध्ये बाप्पा विराजमान झाला आहे. दरम्यान, बेस्टच्या वीज विभागाने गणेशोत्सव मंडळांना आणि निवासी गणेशोत्सवांना काही अटी आणि शर्तींसह सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गणेशोत्सवासाठी तात्पुरत्या वीजपुरवठ्यासाठी अर्ज स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक ग्राहक सेवा विभागात सुविधा कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्या गणेश मंडळांना त्यांची मागणी ऑनलाइन नोंदवायची आहे, त्यांनी वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज नोंदणी करावी लागेल. अर्जाची प्रिंटआउट संबंधित ग्राहक सेवा विभागाकडे सादर करावी लागेल. त्यानंतर, बेस्टचा वीज विभाग संबंधित गणेशोत्सव मंडळांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करेल.
गणेश मंडप उभारल्या जाणाऱ्या ठिकाणाच्या मालकाची/निवासी समितीची परवानगी आवश्यक आहे. याशिवाय, विद्युत अपघात टाळण्यासाठी, मंडळांना मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून मंडपात योग्य क्षमतेचे वायरिंग करावे लागेल. पदपथावर मंडप उभारणाऱ्या मंडळांना मंडप उभारण्यासाठी महानगरपालिकेकडून मिळालेले ना हरकत प्रमाणपत्र देखील जोडावे लागेल. या वर्षीच्या पोलीस ठाण्याच्या परवानगीची प्रत किंवा मागील वर्षीची प्रत अर्जासोबत जोडावी लागेल. जर कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर संबंधित पोलीस ठाण्यात केलेल्या अर्जाच्या पावतीची छायाप्रत अर्जासोबत जोडावी लागेल.
ज्या केबिनमध्ये तात्पुरते मीटर आवश्यक आहे तेथे बसवलेल्या कोणत्याही एका मीटरचे चालू बिल अर्जासोबत जोडावे लागेल. बिलात विविध शुल्क, तात्पुरत्या कनेक्शनसाठी निश्चित शुल्क, इंधन समायोजन शुल्क, वीज पुरवठा शुल्क, महाराष्ट्र कर आणि वीज बिलातील इतर कर समाविष्ट असतील.
अर्ज सादर करणे: मंडळांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज सादर करावेत. अर्जांमध्ये मंडळाचे नाव, पूर्ण पत्ता, आवश्यक पुरवठा कालावधी, प्रतिनिधीचे नाव आणि फोन नंबर आणि बँक खात्याची माहिती समाविष्ट असावी. गणेश मंडळाच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणारा स्वाक्षरी केलेला हमी पत्र सादर करावा.
एनईएफटी फॉर्म: ठेव रकमेतील कोणत्याही शिल्लक रकमेचा परतावा एका महिन्याच्या आत एनईएफटीद्वारे मंडळाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जाईल.
एक मानक एनईएफटी फॉर्म (ग्राहक सेवा केंद्रांवर उपलब्ध) भरावा लागेल. जर नसेल तर ९० दिवसांच्या आत चेकद्वारे परतावा दिला जाईल.
जमीन मालक / गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी: जमीन मालक किंवा सोसायटीची लेखी परवानगी आवश्यक आहे जिथे मंडळ स्थापित केले जाईल.
विद्युत निरीक्षकांना अर्ज: विद्युत निरीक्षकांच्या परवानगीची प्रत किंवा अर्जाचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे.
चाचणी अहवाल: अधिकृत विद्युत कंत्राटदाराने वीज भार मूल्यांकन आणि प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. सर्व विद्युत उपकरणांची यादी करणारा चाचणी अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ईएलसीबी चाचणीचा समावेश आहे. भारतीय नियमांनुसार योग्य वायरिंग आणि विद्युत सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कोणतेही सैल किंवा असुरक्षित वायरिंग वापरू नये.
बीएमसी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २४ जून २०१५ च्या आदेशानुसार, रस्ते किंवा पदपथांवर मंडप बसवणाऱ्या मंडळांना बीएमसीकडून एनओसी देणे आवश्यक आहे.
पोलिस परवानगी: या वर्षीच्या किंवा गेल्या वर्षीच्या पोलिस परवानगीची प्रत (किंवा या वर्षी सादर केलेल्या अर्जाची पावती) सादर करणे आवश्यक आहे.
वीज बिल हमीपत्र: ज्या केबिनमध्ये तात्पुरते मीटर आवश्यक आहे त्याच केबिनमधील नवीनतम वीज बिलाची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. मंडळ किंवा कायमस्वरूपी वीज खातेदाराने हमीपत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी शुल्क ९० रुपये (एकल टप्पा) आणि १४५ रुपये (तीन टप्पा) आहे. कनेक्शन शुल्क १५०-२०० रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्च आहे. मागील वर्षाच्या बिलावर किंवा २० रुपये/दिवस/किलोवॅट (नवीन मंडळांसाठी), जे जास्त असेल त्यावर आधारित ठेव असेल. वीज मीटरची ठेव ३,५०० रुपये (एकल टप्पा), ४,७०० रुपये (६० किलोवॅटपर्यंत तीन टप्पा), १०,५०० रुपये (६० किलोवॅटपेक्षा जास्त सीटी मीटर) असेल
वीज दर २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी एमईआरसीच्या मंजूर दरपत्रकावर आधारित आहेत. गणेश मंडळांना निवासी सवलतीचे दर आकारले जातील, ज्यामध्ये निश्चित शुल्क, इंधन समायोजन, पुरवठा शुल्क इत्यादींचा समावेश आहे,
"कोणत्याही प्रश्नांसाठी किंवा मदतीसाठी, गणेश मंडळांनी त्यांच्या ग्राहक सेवा विभागातील संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा," असे निवेदनात म्हटले आहे.
FAQ
प्रश्न: विद्युत सुरक्षिततेसाठी कोणती खबरदारी घ्यावी?
उत्तर: मंडपात मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून योग्य क्षमतेचे वायरिंग करावे. सर्व विद्युत उपकरणांची यादी असलेला चाचणी अहवाल (ELCB चाचणीसह) सादर करावा. सैल किंवा असुरक्षित वायरिंग टाळावी.
प्रश्न: ठेव रकमेचा परतावा कसा मिळेल?
उत्तर: ठेव रकमेतील शिल्लक एका महिन्याच्या आत NEFT द्वारे मंडळाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. यासाठी मानक NEFT फॉर्म भरावा लागेल. अन्यथा, 90 दिवसांच्या आत चेकद्वारे परतावा मिळेल.
प्रश्न: मंडप उभारण्यासाठी बीएमसी आणि पोलिस परवानगी का आवश्यक आहे?
उत्तर: रस्ते किंवा पदपथावर मंडप उभारण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 24 जून 2015 च्या आदेशानुसार बीएमसीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक आहे. तसेच, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस परवानगी किंवा अर्जाची पावती जोडावी लागते.