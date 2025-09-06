पुढल्या वर्षी लवकर नाही उशीरा येणार बाप्पा... 2026 ची आगमनाची तारीख पाहिली का?

Ganesh Chaturthi 2026 Dates Muhurta: 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!', 'गणपती गेले गावाला, चैन पडेना आम्हाला', 'एक, दोन, तीन, चार... गणपतीचा जयजयकार..' अशा जयघोषामध्ये गणेशभक्त आज गणरायाला निरोप देतील. राज्यबरोबरच देशभरात आज मोठ्या उत्साहामध्ये गणरायाला पुढल्या वर्षी लवकर येण्याची गळ घालत निरोप दिला जातोय. मात्र पुढल्या वर्षी गणपती यंदाच्या वर्षापेक्षा उशीरा येणार आहे. त्यामुळे काहीप्रमाणात गणेशभक्तांची निराशा होणार असली तरी आजपासूनच अनेकजण पुढल्या वर्षी बाप्पा नेमके कधी विराजमान होणार याची वाट पाहत आहेत. याचबद्दल आपण सविस्तर तारखांसहीत जाणून घेऊयात...
गणेशोत्सव प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आणि आसाम येथे मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. याशिवाय, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, मलेशिया, सिंगापूर, आणि मॉरिशस यांसारख्या देशांमधील हिंदू समाज बांधव हा उत्सव साजरा करतात.
हिंदू पंचांगानुसार, गणेश चतुर्थी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला साजरी केली जाते, जी सामान्यतः ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात येते. खाली 2026 ते 2031 या कालावधीतील गणेश चतुर्थीच्या तारखा आणि अनंत चतुर्दशी (विसर्जन) च्या तारखा दिल्या आहेत:
2026: गणेश चतुर्थी: 14 सप्टेंबर 2026 (सोमवार)
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 14 सप्टेंबर 2026, सकाळी 07:06 वाजता (IST)
चतुर्थी तिथी समाप्त: 15 सप्टेंबर 2026, सकाळी 07:44 वाजता (IST)
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 14 सप्टेंबर 2026, सकाळी 11:02 ते दुपारी 01:31 (IST)
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 25 सप्टेंबर 2026 (शुक्रवार)
2027: गणेश चतुर्थी: 3 सप्टेंबर 2027 (शुक्रवार)
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 3 सप्टेंबर 2027, दुपारी 02:18 वाजता (IST)
चतुर्थी तिथी समाप्त: 4 सप्टेंबर 2027, दुपारी 12:25 वाजता (IST)
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 3 सप्टेंबर 2027, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 14 सप्टेंबर 2027 (मंगळवार)
2028: गणेश चतुर्थी: 23 ऑगस्ट 2028 (बुधवार)
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 23 ऑगस्ट 2028, सकाळी 09:00 वाजता (IST, अंदाजे)
चतुर्थी तिथी समाप्त: 24 ऑगस्ट 2028, सकाळी 10:00 वाजता (IST, अंदाजे)
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 23 ऑगस्ट 2028, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 3 सप्टेंबर 2028 (रविवार)
2029: गणेश चतुर्थी: 11 सप्टेंबर 2029 (मंगळवार)
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 11 सप्टेंबर 2029, रात्री 08:00 वाजता (IST, अंदाजे)
चतुर्थी तिथी समाप्त: 12 सप्टेंबर 2029, रात्री 09:00 वाजता (IST, अंदाजे)
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 11 सप्टेंबर 2029, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 22 सप्टेंबर 2029 (शनिवार)
2030: गणेश चतुर्थी: 1 सप्टेंबर 2030 (रविवार)
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 1 सप्टेंबर 2030, पहाटे 04:00 वाजता (IST, अंदाजे)
चtuर्थी तिथी समाप्त: 2 सप्टेंबर 2030, पहाटे 05:00 वाजता (IST, अंदाजे)
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 1 सप्टेंबर 2030, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 12 सप्टेंबर 2030 (गुरुवार)
2031: गणेश चतुर्थी: 20 सप्टेंबर 2031 (शनिवार)
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 20 सप्टेंबर 2031, सकाळी 06:00 वाजता (IST, अंदाजे)
चतुर्थी तिथी समाप्त: 21 सप्टेंबर 2031, सकाळी 07:00 वाजता (IST, अंदाजे)
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 20 सप्टेंबर 2031, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 1 ऑक्टोबर 2031 (बुधवार)
पुढच्या वर्षी किती तारखेला येणार गणपती?
2026 मध्ये गणेश चतुर्थी 14 सप्टेंबर 2026, सोमवार रोजी साजरी केली जाईल.
2026 मध्ये गणपती विसर्जन कधी आहे?
गणपती विसर्जन अनंत चतुर्दशी रोजी, म्हणजेच 25 सप्टेंबर 2026, शुक्रवार रोजी होईल.
कोणकोणत्या राज्यांमध्ये साजरा होतो गणेशोत्सव?
णहाराष्ट्रासहीत गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आणि आसाम