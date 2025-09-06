English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुढल्या वर्षी लवकर नाही उशीरा येणार बाप्पा... 2026 ची आगमनाची तारीख पाहिली का?

Ganesh Chaturthi 2026 Dates Muhurta: 'गणपती बाप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या...' अशा शब्द देत आज गणेशभक्त लाडक्या गणरायाला निरोप देतील. मात्र त्यांचा लाडका बाप्पा पुढल्या वर्षी लवकर नाही थोडा उशीराच येणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 6, 2025, 12:35 PM IST
पुढल्या वर्षी लवकर नाही उशीरा येणार बाप्पा... 2026 ची आगमनाची तारीख पाहिली का?
पुढच्या वर्षी गणेश चतुर्थी उशीराने (फाइल फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

Ganesh Chaturthi 2026 Dates Muhurta: 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या!', 'गणपती गेले गावाला, चैन पडेना आम्हाला', 'एक, दोन, तीन, चार... गणपतीचा जयजयकार..' अशा जयघोषामध्ये गणेशभक्त आज गणरायाला निरोप देतील. राज्यबरोबरच देशभरात आज मोठ्या उत्साहामध्ये गणरायाला पुढल्या वर्षी लवकर येण्याची गळ घालत निरोप दिला जातोय. मात्र पुढल्या वर्षी गणपती यंदाच्या वर्षापेक्षा उशीरा येणार आहे. त्यामुळे काहीप्रमाणात गणेशभक्तांची निराशा होणार असली तरी आजपासूनच अनेकजण पुढल्या वर्षी बाप्पा नेमके कधी विराजमान होणार याची वाट पाहत आहेत. याचबद्दल आपण सविस्तर तारखांसहीत जाणून घेऊयात...

महाराष्ट्रासहीत कोणत्या राज्यांमध्ये साजरी होतो गणेशोत्सव?

गणेशोत्सव प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आणि आसाम येथे मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. याशिवाय, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, मलेशिया, सिंगापूर, आणि मॉरिशस यांसारख्या देशांमधील हिंदू समाज बांधव हा उत्सव साजरा करतात.

पुढच्या वर्षी कधी येणार गणपती?

2026 मध्ये गणेश चतुर्थी कधी आहे?

या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी गणरायांचं आगमन झालं. मात्र पुढल्या वर्षी म्हणजेच 2026 मध्ये गणेश चतुर्थी 14 सप्टेंबर 2026, सोमवार रोजी साजरी केली जाईल. ही तारीख हिंदू पंचांगानुसार भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीनुसार असून यंदाच्या वर्षीच्या तुलनेत पुढल्या वर्षी 18 दिवस म्हणजेच साधारणपणे तीन आठवडे गणरायांचं आगमन लांबणीवर पडणार आहे.

पुढल्या वर्षीचे गणेश आगमनाचे मुहूर्त कोणते?

गणेश चतुर्थीचे 2026 मधील शुभ मुहूर्त कोणते आहेत?

चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 14 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 04:36 वाजता (IST).
  
चतुर्थी तिथी समाप्त: 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 05:14 वाजता (IST). 
 
मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त: 14 सप्टेंबर 2026 रोजी दुपारी 11:55 ते 02:26 (IST).

हिंदू परंपरेनुसार, मध्याह्न काळात गणपतीची स्थापना आणि पूजा करणे सर्वात शुभ मानले जाते.

2026 मध्ये गणराय किती तारखेला भक्तांचा निरोप घेणार?

2026 मध्ये गणपती विसर्जन कधी आहे?

गणपती विसर्जन अनंत चतुर्दशी रोजी, म्हणजेच 25 सप्टेंबर 2026, शुक्रवार रोजी होईल. काही कुटुंबे 1.5, 3, 5, किंवा 7 व्या दिवशी विसर्जन करतात, परंतु अनंत चतुर्दशी हा सर्वात महत्त्वाचा विसर्जनाचा दिवस आहे.

सन 2026 ते 2031 दरम्यान गणेश चतुर्थीच्या तारखा कोणत्या आहेत?

हिंदू पंचांगानुसार, गणेश चतुर्थी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला साजरी केली जाते, जी सामान्यतः ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात येते. खाली 2026 ते 2031 या कालावधीतील गणेश चतुर्थीच्या तारखा आणि अनंत चतुर्दशी (विसर्जन) च्या तारखा दिल्या आहेत:

2026:  गणेश चतुर्थी: 14 सप्टेंबर 2026 (सोमवार)  
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 14 सप्टेंबर 2026, सकाळी 07:06 वाजता (IST)  
चतुर्थी तिथी समाप्त: 15 सप्टेंबर 2026, सकाळी 07:44 वाजता (IST)  
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 14 सप्टेंबर 2026, सकाळी 11:02 ते दुपारी 01:31 (IST)  
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 25 सप्टेंबर 2026 (शुक्रवार)

2027:  गणेश चतुर्थी: 3 सप्टेंबर 2027 (शुक्रवार)  
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 3 सप्टेंबर 2027, दुपारी 02:18 वाजता (IST)  
चतुर्थी तिथी समाप्त: 4 सप्टेंबर 2027, दुपारी 12:25 वाजता (IST)  
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 3 सप्टेंबर 2027, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)  
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 14 सप्टेंबर 2027 (मंगळवार)

2028:  गणेश चतुर्थी: 23 ऑगस्ट 2028 (बुधवार)  
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 23 ऑगस्ट 2028, सकाळी 09:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
चतुर्थी तिथी समाप्त: 24 ऑगस्ट 2028, सकाळी 10:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 23 ऑगस्ट 2028, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)  
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 3 सप्टेंबर 2028 (रविवार)

2029:  गणेश चतुर्थी: 11 सप्टेंबर 2029 (मंगळवार)  
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 11 सप्टेंबर 2029, रात्री 08:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
चतुर्थी तिथी समाप्त: 12 सप्टेंबर 2029, रात्री 09:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 11 सप्टेंबर 2029, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)  
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 22 सप्टेंबर 2029 (शनिवार)

2030:  गणेश चतुर्थी: 1 सप्टेंबर 2030 (रविवार)  
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 1 सप्टेंबर 2030, पहाटे 04:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
चtuर्थी तिथी समाप्त: 2 सप्टेंबर 2030, पहाटे 05:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 1 सप्टेंबर 2030, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)  
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 12 सप्टेंबर 2030 (गुरुवार)

2031:  गणेश चतुर्थी: 20 सप्टेंबर 2031 (शनिवार)  
चतुर्थी तिथी प्रारंभ: 20 सप्टेंबर 2031, सकाळी 06:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
चतुर्थी तिथी समाप्त: 21 सप्टेंबर 2031, सकाळी 07:00 वाजता (IST, अंदाजे)  
मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 20 सप्टेंबर 2031, सकाळी 11:00 ते दुपारी 01:30 (IST, अंदाजे)  
अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): 1 ऑक्टोबर 2031 (बुधवार)

FAQ

पुढच्या वर्षी किती तारखेला येणार गणपती? 

2026 मध्ये गणेश चतुर्थी 14 सप्टेंबर 2026, सोमवार रोजी साजरी केली जाईल.

2026 मध्ये गणपती विसर्जन कधी आहे?

गणपती विसर्जन अनंत चतुर्दशी रोजी, म्हणजेच 25 सप्टेंबर 2026, शुक्रवार रोजी होईल.

कोणकोणत्या राज्यांमध्ये साजरा होतो गणेशोत्सव?

णहाराष्ट्रासहीत गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आणि आसाम

