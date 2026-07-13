कोकणवासीयांची चिंता वाढवणारी बातमी, बाप्पाच्या आगमनासाठी दोन महिने असतानाही...

मुंबईकरांना व पुणेकरांना आता वेध लागले आहेत ते म्हणजे कोकणात गावी जाण्याचे. दोन महिन्याआधीपासूनच तिकीट मिळवण्यासाठी धडपड सुरू होते. तुम्हीदेखील कोकणात जाण्यासाठी तिकीट मिळवण्याची घाई करत असाल किंवा वाट पाहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी मह्त्त्वाची आहे. गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेचे तिकीट बुकिंग सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटांतच सर्व तिकीटं फुल्ल झाली आहेत.
कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी गणेशोत्सव हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा सण आहे. रेल्वेची तिकीट मिळवण्यासाठी कित्येक दिवसांची वाट पाहावी लागते. तसंच, या दिवसांत मध्य व पश्चिम रेल्वेकडून अतिरिक्त गाड्यादेखील सोडल्या जातात. मात्र कोकण रेल्वेकडून सोडण्यात येणाऱ्या रेल्वेचे तिकिट बुकिंग अवघ्या काही मिनिटांत फुल्ल झाली आहेत. अनेक महत्त्वाच्या गाड्यांची वेटिंग लिस्टदेखील आज संपली आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांची चिंता वाढली असून बाप्पाच्या दर्शनासाठी गावी जायचे कसे, असा मोठा प्रश्न कोकणवासियांसमोर उभा राहिला आहे
कोकणात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर आणि जल्लोषात साजरा केला जातो. या काळात ठाणे जिल्हा, मुंबई नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, मीरा-भाईंदर तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील लाखो चाकरमानी आपल्या गावी जातात. रेल्वे सुटण्याच्या 60 दिवस आधीपासून रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करण्यास सुरुवात झाली आहे. 10 जुलैपासून 8 सप्टेंबर रोजीचे तिकीट काढण्यास सुरुवात झाली आहे, तर 11 जुलै रोजी 9 सप्टेंबर रोजीचे तिकीट काढण्यात येत होते.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नियमित गाड्यांचे आरक्षण सुरू होताच प्रवाशांनी तिकिटे बुक करण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. परंतु काही वेळातच मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोकणकन्या, मंगळुरू एक्स्प्रेससह प्रमुख गाड्यांच्या सर्व जागा फुल्ल झाल्या आहेत. कोकणकन्या एक्स्प्रेसच्या 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजीची वेटिंग लिस्ट वाढत चालली आहे. त्यामुळे नियमित आरक्षणातून तिकीट मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी झाली आहे.
9 सप्टेंबर रोजीची वंदे भारत ट्रेनची तिकिटे वेटिंग लिस्टवर गेली असून, ती वाढत चालली आहे. जनशताब्दी एक्स्प्रेस, वांद्रे-मडगाव एक्स्प्रेस, मांडवी एक्स्प्रेस, नेत्रावती एक्स्प्रेस, मत्स्यगंधा एक्स्प्रेस या सर्व ट्रेनची वेटिंग लिस्ट वाढत चालली असून कोकणकन्या एक्स्प्रेस, मंगळुरू एक्स्प्रेस, सुरत-मंगळुरू एक्स्प्रेस, पुणे एर्नाकुलम एक्स्प्रेस या गाड्यांची 9 सप्टेंबर रोजीची वेटिंग तिकीट मिळणेही बंद झाले आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेकडून विशेष गाड्या जाहीर केल्या जातात. या वर्षीही अतिरिक्त फेऱ्या वाढविण्यात याव्यात तसेच विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्यात याव्यात अशी मागणी कोकणवासी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.