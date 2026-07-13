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कोकणवासीयांची चिंता वाढवणारी बातमी, बाप्पाच्या आगमनासाठी दोन महिने असतानाही...

कोकणवासीयांची चिंता वाढली असून बाप्पाच्या दर्शनासाठी गावी जायचे कसे, असा मोठा प्रश्न कोकणवासियांसमोर उभा राहिला आहे. गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेचे तिकीट बुकिंग सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटांत सर्व तिकिटे फुल्ल झाली आहेत 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:43 AM IST
कोकणवासीयांची चिंता वाढवणारी बातमी, बाप्पाच्या आगमनासाठी दोन महिने असतानाही...
Image Credit: Ganesh Chaturthi 2026 kokan railway trains tickets sold out in mins after booking opened

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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कोकणवासीयांची चिंता वाढवणारी बातमी, बाप्पाच्या आगमनासाठी दोन महिने असतानाही...
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