आंदेकर-कोमकर गँगवॉरप्रकरणात धक्कादायक खुलासा; गणेश काळेची हत्या करण्यासाठी लहान मुलांचा...

Pune Crime News: पुण्यातील कोंढवा येथे गणेश काळे हत्या प्रकरणात एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. गणेश काळे याच्या खुनाचा सूत्रधार हा बंडू आंदेकरच असल्याचे समोर आले आहे. तसंच, गणेश काळे हत्याकांड प्रकरणात अल्पवयीन मुलांचा वापर करण्यात आल्याचेदेखील समोर आले आहे.
माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी बंडू आंदेकर आणि कृष्ण आंदेकर यांच्या सांगण्यावरून गणेश काळे यांचा खून करण्यात आल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. गणेश काळे हा वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी समीर काळे याचा भाऊ आहे. सध्या समीर काळे हा तुरुंगात असून गँगवॉरमधूनच ही हत्या घडल्याचे समोर आले आहे.
शनिवारी दुपारी कोंढवा भागात पाच जणांनी मिळून गोळीबार आणि कोयत्याने वार करून गणेश काळे याचा खून केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी 9 जणांवर गुन्हा दाखल केलाय. तीन आरोपींना 6 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अमन शेख, अरबाज पटेल आणि मयूर वाघमारे अशी आरोपींची नावे आहेत.
पुण्याच्या येवलेवाडी भागात पेट्रोल पंपासमोर उभ्या असलेल्या गणेश काळेवर चौघांनी बंदुकीतून गोळीबार केला त्यानंतर धारदार शस्त्रांनी वार करत निर्घृण हत्या केली. या चार मारेकऱ्यांपैकी दोन मारेकरी हे अवघ्या 17 वर्षांचे आहेत. तर अमन शेख 23 वर्षांचा, अरबाज शेख 24 तर मयूर वाघमारे 23 वर्षांचा आहे. त्यामुळं या गँगवॉरमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे.
आंदेकर-कोमकर गँगवॉरमध्ये आत्तापर्यंत चार हत्या झाल्या. या चारही प्रकरणात अल्पवयीन मुलांचा किंवा नुकतीच 18 वर्षे पूर्ण केली आहेत. अशा मुलांचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
आरोपींकडून दोन पिस्तुले जप्त करण्यात आली आहेत. ही पिस्तुले व कोयता आरोपींनी कुठून आणला, गुन्ह्याचा कट कुठे रचला, त्यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे, आरोपी व अल्पवयीन मुले एकमेकांच्या संपर्कात कशी आली, याची माहिती घ्यायची आहे.
गणेश काळे यांची हत्या शनिवारी दुपारी पुण्यातील कोंढवा भागातील येवलेवाडी येथे एका पेट्रोल पंपासमोर झाली.
