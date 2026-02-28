'लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय', गणेश नाईकांकडून सरकारला घरचा आहेर!

Ganesh Naik on Ladki Bahin Yojana : लडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यावर अन्याय होत आहे असं वक्तव्य करत गणेश नाईकांनी पुन्हा एकदा सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. आदिवासी पाड्यात रस्ते होणार नसतील तर धनगर वाडे जोडण्यासाठी रस्ते करणार का? असा प्रश्न काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला असता त्यावर उत्तर देत गणेश नाईक यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला.
‘सरकारकडे विविध प्रकल्प सुरू आहेत, त्यात लाडकी बहीण योजनासुद्धा सुरू आहे. ज्यामुळे इतर खात्यावर अन्याय होण्याची परिस्थिती ओढवली आहे’, असं ते म्हणाले. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय होत असल्याची खंत मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत बोलून दाखवत, ही योजना बंद होणार नाही असं म्हणत वेळीच सारवासारवही केली.
6 हजार कोटींचं कर्ज काढून वनविभागाच्या विकासाकडे नाईकांनी लक्ष वेधलं. सागवान संपत्तीवर हे कर्ज काझलं जाणार असल्याचं ते म्हणाले.
लवकरच महाराष्ट्रात बिबट्या सफारी वाढणार असल्याची माहिती मंत्री गणेश नाईक यांनी परिषदेत दिली. समजात दोन प्रकारची लोक आहेत. काही लोक प्राण्यांना हानी झाली तर शासनाच्या विरोधात जातात, असं सांगत बिबट्याची संख्या वाढणे हे वनविभागाचे यश असल्याचं म्हणत प्राण्यांची संख्या वाढली असेल तर प्रत्येक जिल्ह्यात, कोकणात, पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये एक बिबट्या सफारी आयोजित करू असंही ते म्हणाले. अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून, आपण या सफारी कुठे करू शकू, याबाबतची विचारणा केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. नगर जिल्ह्यात दोन ठिकाणी बिबट्या सफारी सुरू करणार असल्याचं सांगत यातून पर्यटनासह मानव आणि वन्य प्राण्यांचा संघर्ष थांबेल असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं.