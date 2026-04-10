शिवराज यादव | Updated: Apr 10, 2026, 11:04 PM IST
'मंत्रिमंडळाला प्रकल्पाची कल्पना दिलीच नाही', गणेश नाईकांनी पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदेंना डिवचलं, शिवसेनेने दिलं उत्तर

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना डिवचलंय. झोपडपट्टी भागातल्या औद्योगिक पट्ट्याच्या पुनर्विकासासाठी MIDCनं काढलेल्या निविदांवर वन मंत्री गणेश नाईकांनी आक्षेप घेतलाय. त्यामुळं पुन्हा एकदा गणेश नाईक शिंदेंमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळतंय. 

सरकारनं 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेत, त्या नियमित करण्याचे जाहीर केलं. पण, याच झोपडपट्टी भागातील औद्योगिक पट्ट्यातील 357 एकर पुनर्विकासासाठी MIDCनं निविदा काढल्याचं समोर आलं आहे. याच मुद्द्यावरुन आक्षेप घेत, आता गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केल्याचं पाहायला मिळत आहे. असा मोठा प्रकल्प राबवायचा आणि भरपूर पैसे जमा करायचे असा हा डाव होता, असा आरोपही नाईक यांनी यावेळी केला. या विरोधात मंत्रिपद बाजूला ठेवून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा गणेश नाईकांनी दिला आहे. 

या निविदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अंधारात ठेवून काढल्याचा आरोप गणेश नाईकांनी केला खरा, पण आता शिंदेंच्या शिवसेनेनं नाईकांवर पलटवार केला. नाईकांना उशिरा जाग आल्याचं टोला लगावत, खासदार नरेश म्हस्केंनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

गणेश नाईक आणि शिंदेंच्या या संघर्षात ठाकरेंच्या शिवसेनेनंही उडी घेतली.  गणेश नाईक फक्त बोलतात, ते करत काही नाही असा टोला अंबादास दानवेंनी लगावला. 

गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदेंमधील राजकीय वैर जुनं आहे. पण, यात वेळोवेळी नव्या वादांची भर पडत असते.. आता शिवसेनेनं औद्योगिक पट्ट्याच्या पुनर्विकासासाठी MIDC काढलेल्या निविदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्यानं वाद शमण्याची चिन्ह आहेत. पण,यावर गणेश नाईकांचं समाधान होतं का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

