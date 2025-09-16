ठाण्यातही मी सत्ता मिळवून देऊ शकतो... भाजपच्या बड्या मंत्र्यांने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चॅलेंज दिले

Ganesh Naik Vs Eknath Shinde : शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप आमदार गणेश नाईकांमध्ये पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. गणेश नाईकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाव न घेता सडकून टीका केली होती. दरम्यान यानंतर खासदार नरेश म्हस्केंनी आक्रमक होत गणेश नाईकांना इशारा दिला आहे.
आमच्या नेत्यांवर टीका केल्यास युतीधर्म बाजूला ठेवून जशास तसं प्रत्युत्तर देऊ असा थेट इशारा नाईकांसह भाजपलाही म्हस्केंनी दिला आहे.
नवी मुंबईत सत्ता मिळवून दिलीय. ठाण्यातही सत्ता मिळवून देऊ शकतो मात्र, त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचं दहन करावं लागेल अशी टीका गणेश नाईक यांनी केली होती. गणेश नाईकांच्या विधानानं वाद झाला आहे. 9 सप्टेंबरला गणेश नाईकांच्या उपस्थितीत ठाण्यात भाजप कार्यकर्ते, पदाधिका-यांची बैठक झाली. नवी मुंबई महापालिकेत मी पक्षाला सत्ता मिळवून दिली, ठाण्यातही मी सत्ता मिळवून देऊ शकतो. त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचे दहन करावे लागले. त्यासाठी तुम्ही तयार आहात का?, कार्यकर्त्यांना विचारणा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ठाण्यात युतीचा आग्रह धरला, मात्र, तुमचा मान राखला गेला नाही तर युतीला विरोध करणार.
दरम्यान नाईकांच्या या वक्तव्यानंतर चांगलंच राजकारण तापलं होतं. गणेश नाईकांच्या टीकेला शिंदेंच्या शिवसेनेनं देखील त्याच वेळी प्रत्युत्तर दिलं होतं. याआधीही गणेश नाईकांनी जनता दरबार घेत एकनाथ शिंदेंना डिवचलं होतं. त्यानंतर वारंवार गणेश नाईकांनी नाव न घेता एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलं होतं. मात्र, त्यांच्या शिंदेंविरोधी वक्तव्यानंतर आता शिंदेंची शिवसेना देखील आक्रमक झाली असून थेट युतीधर्म बाजूला ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.