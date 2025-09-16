English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाण्यातही मी सत्ता मिळवून देऊ शकतो... भाजपच्या बड्या मंत्र्यांने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चॅलेंज दिले

गणेश नाईक आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमधला वाद थांबता थांबत नाहीये. ठाण्यात जात गणेश नाईकांनी एकदा एकनाथ शिंदेंना डिवचलं होतं. दरम्यान यानंतर शिंदेंच्या खासदारांनी गणेश नाईकांसह भाजपला गंभीर इशारा दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 16, 2025, 09:30 PM IST
ठाण्यातही मी सत्ता मिळवून देऊ शकतो... भाजपच्या बड्या मंत्र्यांने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चॅलेंज दिले

Ganesh Naik Vs Eknath Shinde : शिंदेंची शिवसेना आणि भाजप आमदार गणेश नाईकांमध्ये पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. गणेश नाईकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाव न घेता सडकून टीका केली होती. दरम्यान यानंतर खासदार नरेश म्हस्केंनी आक्रमक होत गणेश नाईकांना इशारा दिला आहे.  
आमच्या नेत्यांवर टीका केल्यास युतीधर्म बाजूला ठेवून जशास तसं प्रत्युत्तर देऊ असा थेट इशारा नाईकांसह भाजपलाही म्हस्केंनी दिला आहे. 

नवी मुंबईत सत्ता मिळवून दिलीय. ठाण्यातही सत्ता मिळवून देऊ शकतो मात्र, त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचं दहन करावं लागेल अशी टीका गणेश नाईक यांनी केली होती.  गणेश नाईकांच्या विधानानं वाद झाला आहे.  9 सप्टेंबरला गणेश नाईकांच्या उपस्थितीत ठाण्यात भाजप कार्यकर्ते, पदाधिका-यांची बैठक झाली.  नवी मुंबई महापालिकेत मी पक्षाला सत्ता मिळवून दिली, ठाण्यातही मी सत्ता मिळवून देऊ शकतो. त्यासाठी रावणाच्या अंहकाराचे दहन करावे लागले. त्यासाठी तुम्ही तयार आहात का?, कार्यकर्त्यांना विचारणा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ठाण्यात युतीचा आग्रह धरला, मात्र, तुमचा मान राखला गेला नाही तर युतीला विरोध करणार.

दरम्यान नाईकांच्या या वक्तव्यानंतर चांगलंच राजकारण तापलं होतं. गणेश नाईकांच्या टीकेला शिंदेंच्या शिवसेनेनं देखील त्याच वेळी प्रत्युत्तर दिलं होतं. याआधीही गणेश नाईकांनी जनता दरबार घेत एकनाथ शिंदेंना डिवचलं होतं. त्यानंतर वारंवार गणेश नाईकांनी नाव न घेता एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलं होतं. मात्र, त्यांच्या शिंदेंविरोधी वक्तव्यानंतर आता शिंदेंची शिवसेना देखील आक्रमक झाली असून थेट युतीधर्म बाजूला ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ganesh Naik Vs Eknath ShindePolitical controversy in Navi Mumbai ThaneMaharashtra Politicsगणेश नाईकएकनाथ शिंदे

इतर बातम्या

'ट्रेंड्स फॉलो करतो पण नियम पाळतो का?' प्रथमेश प...

मनोरंजन