आगमन मिरवणुकीतील दुर्घटनेनंतर 'भुलेश्वरचा राजा' मंडळाचा मोठा निर्णय, 11 दिवस...

भुलेश्वरचा राजाच्या आगमन सोहळ्यात मोठी दुर्घटना घडली होती. बाप्पाची 22 फुटी मूर्ती कोसळून 2 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 5 जण गंभीर जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण राज्यातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. आता भुलेश्वर राजा मंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आगमन मिरवणुकीतील दुर्घटनेनंतर भुलेश्वरच्या राजाची यंदा लहान मूर्ती बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच, बाप्पाची मूर्ती 11 दिवस स्थापन करणार असून मिरवणूकही साध्या पद्धतीने काढण्यात येणार आहे.
भुलेश्वरमध्ये 22 ऑगस्टला गणेशमूर्तीच्या आगमन मिरवणुकीत 22 फूट मूर्ती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भुलेश्वरचा राजा मंडळाने यंदा उंच गणेशमूर्ती न बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा मंडळात केवळ लहान पूजेची मूर्ती 11 दिवस स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच मूर्तीचे आगमन व विसर्जन साध्या पद्धतीने करण्याचा निर्णय मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
भुलेश्वरचा राजा मंडळाचे यंदाचे 63 वे वर्ष आहे. दरवर्षी या मंडळाकडून 20 ते 23 फूट उंचीची गणेशमूर्ती साकारण्यात येत होती. यंदाही 22 फूट उंचीची वैशिष्ट्यपूर्ण मूर्ती तयार करण्यात आली होती. मात्र 22 ऑगस्ट रोजी मूर्तीच्या आगमनावेळी झालेल्या दुर्घटनेत मंडळाचे अध्यक्ष संकेत नेवशे (33) व पदाधिकारी ब्रिजेश जोशी (30) यांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, भुलेश्वरच्या राजाची मूर्ती कशी कोसळली याबाबत विविध तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. मूर्तीकार अनिकेत देसाई यानेही पहिल्यांदाच 22 फुटी गणेशमूर्ती साकारली असल्याचं सांगितलं जात आहे. भुलेश्वरच्या राजाची मूर्ती वर्कशॉपमधून बाहेर आणतानाच पहिले विघ्न आले. मूर्ती वर्कशॉपमधून बाहेर पडताच वेल्डिंगची समस्या समोर आली होती. त्यामुळे मूर्ती पुन्हा वर्कशॉपमध्ये नेत वेल्डिंगचे काम करत मूर्ती बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यानंतर, मंडपापासून काही अंतरावरच मूर्तिमागील वेल्डिंग पूर्ण उखडल्याने ती कोसळून अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
मूर्ती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेने भुलेश्वरचा राजा गणेशोत्सव मंडळावर दुःखाचा डोंगरच कोसळला. या वाईट प्रसंग लालबागचा राजागणेशोत्सव मंडळ मदतीसाठी धावून आले असून मंडळाकडून भुलेश्वरचा राजा गणेश मंडळाला आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. भुलेश्वरचा राजा गणेशोत्सव मंडळाला लालबागचा राजा मंडळाकडून 11 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तर गणेशमूर्ती कोसळून झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत केली जाणार आहे. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांनी ही मदत जाहीर केली आहे. एकूण 21 लाखांची मदत दिली जाणार आहे.