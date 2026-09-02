Add Zee Business As A Preferred Source
App

आगमन मिरवणुकीतील दुर्घटनेनंतर 'भुलेश्वरचा राजा' मंडळाचा मोठा निर्णय, 11 दिवस...

मुंबईतील भुलेश्वर येथे शनिवारी 'भुलेश्वरचा राजा' गणपती मंडळाची मुर्ती मंडपात नेत असताना झालेल्या अपघातामध्ये मुर्ती पडून दोन गणेशभक्तांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:08 AM IST
आगमन मिरवणुकीतील दुर्घटनेनंतर 'भुलेश्वरचा राजा' मंडळाचा मोठा निर्णय, 11 दिवस...
Image Credit: bhuleshwar cha raja (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
हवामान पुन्हा बदलणार! IMDने दिला महत्त्वाचा अलर्ट, आज संध्याकाळपासून 'या' जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार
2
3
4
5