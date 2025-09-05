गणेश विसर्जनावेळी मुंबई पुण्यातील कोणते रस्ते बंद? कुठे असेल नो पार्किंग? जाणून घ्या A टू Z माहिती!

Ganesh Visrjan 2025: गणेश चतुर्थीच्या भव्य उत्सवाचा समारोप विसर्जनाने होत असताना, मुंबई आणि पुणे वाहतूक पोलिसांनी गर्दी आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी विशेष नियोजन केले आहे. वाहतुकीला अडथळा येऊ नये म्हणून अनेक मार्गांवर जड आणि हलक्या वाहनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, तर अत्यावश्यक सेवांना सूट देण्यात आली आहे. नागरिकांना नियमांचे पालन आणि सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.पुण्यातील
पुणे शहरात विसर्जनादरम्यान दोन दिवस जड वाहनांना पूर्ण प्रवेशबंदी आहे. शिवाजी रोड, लक्ष्मी रोड, बाजीराव रोड, कुमठेकर रोड, गणेश रोड, केळकर रोड, टिळक रोड, जंगली महाराज रोड, कर्वे रोड, एफसी रोड, भांडारकर रोड, पुणे-सातारा रोड आणि प्रभात रोड बंद राहतील. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचे नियोजन आणि अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.
मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. चेंबूर, चुनाभट्टी, ट्रॉम्बे, मानखुर्द, मुलुंड, साकीनाका, कांदिवली, गोरेगाव, सांताक्रूझ आणि डीएन नगर येथील रस्त्यांवर जड वाहनांना बंदी आहे. हेमू कलानी मार्ग, गिडवानी मार्ग, सायन-पनवेल महामार्ग, एलबीएस रोड, जेव्हीएलआर आणि मध-मार्वे रोडवरही निर्बंध लागू आहेत.
मुंबईत देवडे रोड, जुहू तारा रोड आणि ओशिवरा नाला परिसरातील रस्ते पूर्णपणे बंद राहतील. अनेक ठिकाणी नो-पार्किंग झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. धोकादायक रेल्वे ओव्हरब्रिजवर 100 हून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास, मिरवणुका थांबवण्यास किंवा लाऊडस्पीकर वापरण्यास मनाई आहे.
मुंबई वाहतूक पोलिसांचे सहाय्यक आयुक्त अनिल कुंभारे यांनी सांगितले की, गणेशोत्सवातील गर्दीमुळे वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु पोलिस पूर्णपणे सज्ज आहेत. नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, अधिकृत माहितीचे अनुसरण करावे आणि संशयास्पद गोष्टींची माहिती पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रश्न: गणेश विसर्जनादरम्यान पुणे आणि मुंबईत कोणते वाहतूक निर्बंध लागू आहेत?
उत्तर: पुण्यात दोन दिवस जड वाहनांना पूर्ण प्रवेशबंदी आहे, तर शिवाजी रोड, लक्ष्मी रोड, बाजीराव रोड, कर्वे रोड, एफसी रोड यासह अनेक मार्ग बंद राहतील. मुंबईत चेंबूर, मुलुंड, कांदिवली, सांताक्रूझ, सायन-पनवेल महामार्ग, एलबीएस रोड, जेव्हीएलआर यांसारख्या रस्त्यांवर जड वाहनांना बंदी आहे. काही ठिकाणी नो-पार्किंग झोन जाहीर केले आहेत.
उत्तर: मुंबई आणि पुणे पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचे नियोजन, अतिरिक्त पोलीस तैनाती आणि नाकाबंदी केली आहे. रेल्वे ओव्हरब्रिजवर 100 हून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास, मिरवणुका थांबवण्यास आणि लाऊडस्पीकर वापरण्यास मनाई आहे.
उत्तर: नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, बंद रस्ते आणि नो-पार्किंग झोन टाळावेत आणि अधिकृत माहितीचे अनुसरण करावे. संशयास्पद गोष्टी आढळल्यास पोलिसांना तात्काळ कळवावे. पोलिसांनी सहकार्य आणि सतर्कतेचे आवाहन केले आहे.