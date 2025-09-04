महाराष्ट्रातल्या 'या' मशिदीमध्ये गेल्या 45 वर्षांपासून होतेय गणरायाची पूजा..

Ganeshotsav 2025 : महाराष्ट्रातील एका गावात चार दशकांहून अधिक काळ एक अनोखा गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे, ज्यामध्ये एका मशिदीत गणपती बाप्पाची मूर्ती स्थापित केली जाते. स्थानिक गणेश मंडळाचे संस्थापक अशोक पाटील यांनी पीटीआयला सांगितले की, इतरत्र असलेल्या धार्मिक तणावाचा सांगली जिल्ह्यातील गोटखिंडी गावातील रहिवाशांवर कधीही परिणाम झालेला नाही.
त्यांनी सांगितले की, या गावाची लोकसंख्या सुमारे १५,००० आहे, ज्यामध्ये मुस्लिम समुदायाची १०० कुटुंबे आहेत. मुस्लिम देखील या मंडळाचे सदस्य आहेत. ते 'प्रसाद' बनवण्यात, पूजा करण्यात आणि उत्सवाची तयारी करण्यात मदत करतात. ही परंपरा १९८० मध्ये सुरू झाली, जेव्हा मुसळधार पावसामुळे हिंदू आणि मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांनी सांगली जिल्ह्यातील गोटखिंडी गावातील एका मशिदीत गणपतीची मूर्ती नेण्याचा निर्णय घेतला.
पाटील म्हणाले की, तेव्हापासून ही परंपरा शांततेत सुरू आहे आणि त्यात मुस्लिम समुदायाचा सक्रिय सहभाग आहे. १९८० मध्ये गावातील झुंझार चौकात 'न्यू गणेश तरुण मंडळ' ची स्थापना करण्यात आली. ही मूर्ती १० दिवसांच्या उत्सवासाठी मशिदीत ठेवली जाते आणि नंतर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी उत्सवाच्या समाप्तीच्या वेळी स्थानिक जलकुंभात विसर्जित केली जाते.
पाटील म्हणाले की, बकरी ईद आणि गणेश चतुर्थी एकत्र आल्यानंतर मुस्लिम केवळ नमाज अदा करून आणि कुर्बानी न करता आपला सण साजरा करतात. हिंदू सणांमध्येही ते मांसाहार करण्यापासून दूर राहतात असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, येथील सामाजिक आणि धार्मिक सौहार्दाच्या वातावरणातून संपूर्ण देशाने प्रेरणा घेतली पाहिजे. पाटील म्हणाले की, दरवर्षी स्थानिक पोलिस आणि तहसीलदारांना गणेश मूर्तीच्या 'प्राण प्रतिष्ठा'साठी आमंत्रित केले जाते. यावर्षी १० दिवसांचा गणपती उत्सव २७ ऑगस्टपासून सुरू झाला.