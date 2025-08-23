पुण्यातून 141 बसेसचे ग्रुप बुकिंग आणि ठाण्यातून 2,671 बस; कोकणात जाणाऱ्यांसाठी ST ची खास सोय

Ganpati Special ST Bus Maharashtra : पुण्यातीन कोकणवासीय गणेशोत्सवासाठी दरवर्षी मूळ गावी जातात. यासाठी 'लालपरी'ला मोठी मागणी असते. गणेशोत्सवासाठी आणाऱ्या भाविकांकडून 141 बसचे ग्रुप बुकिंग करण्यात आले आहे. तर, ऐनवेळी जाणाऱ्या भक्तांसाठी 70 जादा बसची सोय पुणे एसटी विभागाकडून करण्यात आली आहे. या सर्व बस 24 ते 26 या तीन दिवसांत धावणार आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात कामानिमित्त स्थायिक असलेल्या कोकणवासीय एकत्रित येऊन ग्रुपद्वारे गावी जातात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांनी सुरक्षित प्रवासासाठी आजही एसटीला पसंती देतात. एक महिन्यापूर्वीच बसचे ग्रुप बुकिंग करण्यात येते. पुणे विभागातून स्वारगेट आणि पिंपरी-आगारातून लालपरी कोकणात सोडले जाते. या बस 24 ते 26 ऑगस्ट या तीन दिवसांत सोडण्यात येणार आहे. शिवाय ज्या भाविकांनी ग्रुप बुकिंग केले नाही, त्यांच्या सोयीने जाणार आहे. त्यांच्यासाठी जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. यंदा मागील वर्षापेक्षा भाविकांकडून जादा बस बुक करण्यात आले आहे. शिवाय अजून मागणी असेल तर एसटी देण्याची सोय एसटी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर, गुहागर, सावर्डे, खेड, माणगाव, दापोली, देवरुख, सावंतवाडी, देवगड, लाजा, साखरपा व इतर ठिकाणी आणाऱ्या भाविकांनी 141 एसटी ग्रुपद्वारे बुक केले आहे. यामध्ये 42 प्रवाशांचा ग्रुप आहे.
गणेशोत्सवाकरिता कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांनी एसटीला पहिली पसंती दिली. एसटीच्या ठाणे विभागाकडून 2671 बसचे नियोजन करण्यात आले. त्यापैकी 2323 बसगाड्या राजकीय नेत्यांकडून बुक करण्यात आल्या आहेत. 23 ते 26 ऑगस्टदरम्यान या एसटी कोकणात जाण्यासाठी सज्ज आहेत. ठाणे, भांडुप, मुलुंड, कल्याण, विठ्ठलवाडी आदी ठिकाणांहून या बस कोकणात जाणार आहेत. ठाणे एसटी विभागाकडून मागील वर्षी कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाण्यासाठी 2465 बसचे नियोजन केले होते. यंदा त्यात 206 ने वाढ झाली.
ठाणे विभागाच्या सात आगारांतून गणेशोत्सवासाठी चिपळूण, दापोली, गुहागर, खेड, साखरपा, राजापूर, रत्नागिरी, लांजा, देवगड, कणकवली, विजयदुर्ग, महाड, माणगाव, श्रीवर्धन या मार्गावर जादा बसगाड्या आरक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.