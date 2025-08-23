English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संपूर्ण जगात श्रीमंत असलेले महाष्ट्रातील एकमेव गणेश मंडळ; पुजाऱ्यांसह मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचा 4744600000 रुपयांचा सुरक्षा विमा

भारतातील सर्वात श्रीमंत GSBचा महागणपती आहे.  बाप्पाच्या सेवकरींसाठी  474  कोटींचा विमा काढण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 23, 2025, 11:20 PM IST
GSB Seva Mandal :  मुंबईतील सर्वात श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखल्या जाणा-या जीएसबी गणपती सेवा मंडळाने यंदा तब्बल 474 कोटी विमा काढला आहे. मंडळात दर्शनासाठी होणारी गर्दी आणि बाप्पाच्या अंगावरील दागिने या सगळ्यांचा विचार करून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मंडळानं हे पाऊल उचलल आहे.  जीएसबी महागणपती हा सर्वात श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी मंडळाच्या वतीने गणपतीचा विमा काढण्यात येतो पण यंदाच्या विम्याच्या रकमेने सर्व विक्रम मोडले आहेत.

मुंबईतील किंग्ज सर्कल येथील जीएसबी सेवा मंडळाने यावेळी गणेशोत्सवासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विमा कव्हर घेतला आहे. मंडळाने सुमारे 474.46 कोटी रुपयांची विक्रमी विमा पॉलिसी काढली आहे. गेल्या वर्षीच्या 400 कोटी रुपयांपेक्षा खूपच जास्त आहे. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या वाढत्या किमती तसेच  स्वयंसेवक आणि पुजारी यांचा समावेश केल्याने विम्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

हा  जोखीम विमा पॅकेज न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स द्वारे काढण्यात आला आहे. यात सोने, चांदी आणि मौल्यवान रत्ने, वैयक्तिक अपघात, आग आणि भूकंपामुळे होणारे नुकसान आणि सार्वजनिक दायित्व यासारखे धोके समाविष्ट आहेत. एकूण विम्याच्या रकमेपैकी सर्वात मोठा भाग म्हणजे 375 कोटी रुपयांचे वैयक्तिक अपघात विमा संरक्षण, ज्यामध्ये मंडळाचे स्वयंसेवक, पुजारी, स्वयंपाकी, सेवक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, मंडप, स्टेडियम आणि भाविकांवर 30 कोटी रुपयांचे सार्वजनिक दायित्व कव्हर लागू असेल. 

कार्यक्रमस्थळासाठी 43 लाख रुपयांचे अग्निशमन आणि विशेष जोखीम कव्हर घेण्यात आले आहे. आग आणि भूकंपापासून संरक्षणासाठी 2 कोटी रुपयांचे कव्हर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहे. यावेळी दागिन्यांच्या विम्याची रक्कमही वाढली आहे. 67 कोटी रुपयांचे सर्व जोखीम कव्हर फक्त दागिन्यांसाठी आहे, तर 2024 मध्ये ते 43 कोटी रुपये, 2023 मध्ये 38 कोटी रुपये होते. मंडळाचे अध्यक्ष अमित पै यांच्या मते, "सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे आणि स्वयंसेवक-पुजारी कव्हरमध्ये जोडल्यामुळे पॉलिसीची रक्कम वाढली आहे." सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ हे देखील या वाढीचे एक मोठे कारण आहे. गेल्या वर्षी 24 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम 77 हजार रुपये होते, तर यावेळी ते लाखाच्यावर पोहोचले आहे. यावेळी गणपती बाप्पाला 66 किलो सोने आणि 336 किलो चांदीच्या दागिन्यांनी सजवले जाणार आहे.

FAQ

1. जीएसबी सेवा मंडळ कोणत्या नावाने ओळखले जाते?

जीएसबी सेवा मंडळ मुंबईतील सर्वात श्रीमंत गणपती म्हणून ओळखले जाते.

2. यंदा जीएसबी सेवा मंडळाने किती रकमेचा विमा काढला आहे?

यंदा मंडळाने 474.46 कोटी रुपयांचा विक्रमी विमा काढला आहे.

3. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या विम्याची रक्कम किती जास्त आहे?

गेल्या वर्षी विम्याची रक्कम 400 कोटी रुपये होती, तर यंदा ती 474.46 कोटी रुपये आहे, म्हणजेच सुमारे 74.46 कोटी रुपयांनी जास्त.

 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

