कोकण रेल्वेची कार ऑन रोल से सेवा बंद होणार? पहिल्याच दिवशी फक्त 5 वाहने...

Konkan Railway Ro Ro Service For Cars : गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वेने विशेष कार ऑन रोल सेवा सुरु केली आहे. कोलाड येथून कार ऑन रोल सेवेचा प्रारंभ झाला आहे. कोकण रेल्वेच्या या रो रो सेवेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्याच दिवशी फक्त 5 वाहने या रेल्वेने कोकमात रवाना झाली. प्रवाांचा प्रतिसाद मिळाला नाही तर कार ऑन रोल से सेवा बंद करावी लागले असे संकेत कोकण रेल्वेकजून देण्यात आले आहेत.
गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी कोकण रेल्वेने कार ऑन रोल सुविधा सुरू केली असून आज या सेवेचा प्रारंभ झाला. 5 वाहने घेऊन कोकण रेल्वेची पहिली गाडी कोकणाकडे रवाना झाली. ज्या पद्धतीने कोकण रेल्वेतून ट्रक, टँकर वाहून नेले जातात तशाच पद्धतीने ही सेवा सुरू करण्यात आली. आज पहिल्याच दिवशी या सेवेचे प्रवाशांनी स्वागत केले असले तरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहून ही सेवा सुरू ठेवण्यात येईल असे कोकण रेल्वेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
24 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबरदरम्यान कोकण रेल्वेवरील सर्व अधिसूचित रो-रो सेवा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. प्रवास तारीख वगळून प्रवास तारखेच्या तीन दिवस आधी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत नोंदणी करावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ रो-रो सेवा 1 सप्टेंबररोजी नियोजित असल्यास त्यासाठी 28 ऑगस्ट सायंकाळी 5 पर्यंत नोंदणी करावी लागणार आहे.कोलाड ते गोव्यातील वर्णा स्थानकापर्यंत सुरू करण्यात आलेल्या कार रोरो सेवेला कणकवलीतील नांदगाव रेल्वे स्थानकात थांबा देण्यात आला आहे. कोलाड ते वेर्णासाठी प्रति कार 7 हजार 875 रु. आणि कोलाड ते नांदगाव रोडसाठी 5 हजार 460 रु. शुल्क आहे. चार हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरू आरक्षण करता येईल. उर्वरित रक्कम प्रवासादिवशी स्थानकावर भरावी लागणार आहे. रो-रो सेवेची क्षमता 40 कारची आहे. 16 गाड्यांपेक्षा कमी आरक्षण आल्यास ही सेवा चालवण्यात येणार नाही असे कोकण रेल्वे कडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, आज पहिलाच दिवस असल्याने 5 कार घेऊन ही रेल्वे रवाना झाली.