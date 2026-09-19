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'लालबागचा राजा'च्या दर्शन रांगेत पुण्याहून आलेल्या 25 वर्षीय भाविकाचा मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम समोर! आधी श्वास घ्यायला त्रास झाला अन् नंतर...

लालबागचा राजाचं दर्शन घेण्यासाठी रोज हजारोंच्या संख्येनं भाविक येतात. अशाच एका संध्याकाळी दर्शनासाठी आलेल्या भाविकाचा रांगेतच दुर्देवी मृत्यू झाला असून नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:49 PM IST
'लालबागचा राजा'च्या दर्शन रांगेत पुण्याहून आलेल्या 25 वर्षीय भाविकाचा मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम समोर! आधी श्वास घ्यायला त्रास झाला अन् नंतर...
Image Credit: जयदीप मेघराज नेमाडे असं मयत तरुणाचं नाव

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'लालबागचा राजा'च्या दर्शन रांगेत पुण्याहून आलेल्या 25 वर्षीय भाविकाचा मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम समोर! आधी श्वास घ्यायला त्रास झाला अन् नंतर...
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