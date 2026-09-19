'लालबागचा राजा'च्या दर्शन रांगेत पुण्याहून आलेल्या 25 वर्षीय भाविकाचा मृत्यू; हादरवणारा घटनाक्रम समोर! आधी श्वास घ्यायला त्रास झाला अन् नंतर...

मुंबई येथे 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी रांगेतच एका तरुण भाविकाचा मृत्यू झाला आहे. रांगेत दर्शनासाठी उभे असताना अचानक प्रकृती बिघडली आणि त्यानंतर हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने जयदीप मेघराज नेमाडे या 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. तो मूळचा जळगावचा होता. ही धक्कादायक घटना 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 11.40 वाजता घडली.
जयदीप हा जळगावमधील शिरसोली रोड येथील जीवनमोती सोसायटीत राहणारे नेमाडे ट्रान्सपोर्टचे संचालक मेघराज सुभाष नेमाडे यांचा एकुलता एक मुलगा होता. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग व एमबीएनंतर तो पुण्यात नोकरी करत होता. दरवर्षीप्रमाणे तो मित्रांसोबत 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी मुंबईला गेला होता. 17 सप्टेंबर रोजी रात्री दर्शन रांगेत असताना त्याला अस्वस्थ वाटू लागले व श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला.
जयदीप मित्रांना सांगून रांगेतून बाहेर पडला. प्रकृती खालावल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्याला तातडीने मदत कक्षात नेऊन नंतर रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात हलवले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
जयदीपच्या आईचे 12 वर्षांपूर्वीच निधन झाले असून, या घटनेने नेमाडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आता या त्रिकोणी कुटुंबात जयदीपचे वडील मेघराजच राहिले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह जळगाव येथे रवाना करण्यात आला. आज सकाळी वाजता त्याच्यावर अंत्यसंस्कार झाले.
लालबागचा राजा मंडळ मागील काही वर्षांपासून व्हीआयपी दर्शन व्यवस्था आणि स्वयंसेवकांकडून भक्तांशी होणारे कथित गैरवर्तनासारख्या बातम्यामुळे सातत्याने चर्चेत राहिलं आहे. सामान्य भक्तांना 12 ते 16 तास रांगेत उभे राहूनही काही सेकंदांतच दर्शन पूर्ण करून पुढे ढकलले जाते. तर दुसरीकडे काही व्हिआयपी तसेच सेलिब्रिटींना जास्त वेळ मिळतो, असे आरोप सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओंमधून समोर आले आहेत. मंडळाने आम्ही व्हीआयपी पास देत नाहीत किंवा पैसे घेत नाही, असं अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. पण व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात.
विशेषतः लालबागचा राजा मंडळाच्या काही स्वयंसेवकांकडून महिला भक्तांशी असभ्य वर्तन, धक्काबुक्की आणि अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. त्यामुळे या साऱ्याची यंदा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली. 10 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने पोलीस प्रशासन आणि संबंधित पक्षांना कठोर शब्दांमध्ये यासंदर्भात ताकीद दिली. सदर प्रकरणाची अंतिम सुनावणी गणेशोत्सवानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.