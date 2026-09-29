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बाप्पाला सोन्याचं मुकूट 'Done!' 'या' मंडळाच्या मंडपातच अनंत अंबानींकडून घोषणा अन्... Viral Video पाहिला का?

गणेशोत्सवादरम्यानचे अनेक रिल आणि व्हिडीओ व्हायरल होत असतानाच अनंत अंबानींचा एक व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरतोय. हा व्हिडीओ एका मंडळाच्या मंडपामध्ये शूट करण्यात आलेला आहे. नेमकं काय आहे या व्हिडीओत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:21 AM IST
बाप्पाला सोन्याचं मुकूट 'Done!' 'या' मंडळाच्या मंडपातच अनंत अंबानींकडून घोषणा अन्... Viral Video पाहिला का?
Image Credit: अनंत अंबांनीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर ठरतोय चर्चेचा विषय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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