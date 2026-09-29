बाप्पाला सोन्याचं मुकूट 'Done!' 'या' मंडळाच्या मंडपातच अनंत अंबानींकडून घोषणा अन्... Viral Video पाहिला का?

गणपती बाप्पांना पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचं आवाहन करत मुंबईकरांनी शुक्रवारी गणरायांना भावपूर्ण निरोप दिल्यानंतर आजपासून पुन्हा मुंबईकरांचा नित्य दिनक्रम सुरु झाला आहे. असं असतानाच दुसरीकडे सोशल मीडियावर मात्र अजूनही गणेशोत्सवासंदर्भातील व्हिडीओ आणि रिल्स फिडवर येताना दिसत आहेत. गणपती बाप्पा घरी परतल्यानंतरच्या मजेदार एआय व्हिडीओंपासून ते पुढच्या वर्षी बाप्पा कधी येणार यासंदर्भातील पोस्ट अशा अनेक गोष्टी व्हायरल होत आहेत. अशातच अनंत अंबानींचाही एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडीओ गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या काही दिवसांमधील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी मुंबईतील एका गणेशोत्सव मंडळाला पुढल्या वर्षी गणपतीसाठी सोन्याचा मुकुटू बनवून देण्याचं आश्वासन दिल्याचं दिसत आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अनंत अंबानी हे यंदा लालबागचा राजा मंडळासोबतच इतरही गणपती मंडळांमध्ये बाप्पाच्या दर्शनासाठी गेल्याचं पाहायला मिळालं. गिरगावचा राजा, उमरखडीचा राजा यासारख्या गणेश मंडळांनाही यंदा अनंत अंबानींनी आवर्जून भेट दिली. अनंत अंबानींच्या स्वागतासाठी या गणपती मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित असल्याचं या भेटीदरम्यान शूट करुन पोस्ट करण्यात आलेल्या रिल्समध्ये दिसत आहे. अशाच एका भेटीदरम्यान, अनंत अंबानींना मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी तुम्ही आमच्या बाप्पासाठी सोन्याचं मुकूट द्याल असं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. यानंतर अनंत अंबानींनी लगेच त्याला होकार देत पुढील वर्षी हे मुकूट दिलं जाईल याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सहकाऱ्यावर सोपवली. मंडळाच्या मंडपामधील हा संवाद सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
अनंत अंबानी या मंडळाच्या गणपतीसाठी सोन्याचं मुकूट देणार आहे ते मंडळ आहे, उमरखडीचा राजा! दक्षिण मुंबईतील उमरखडी परिसरातील या प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश मंडळाला अनंत अंबानींनी काही दिवसांपूर्वी भेट दिली. त्यावेळी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना पुढील वर्षी बाप्पाला सोन्याचा मुकुट दान करण्याची विनंती केली. अनंत अंबानींनी ताबडतोब होकार दिला आणि “डन! अमित एवढं करुन दे,” म्हणत आपल्या सहकाऱ्याला प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि मंडळाने त्यांचे आभार मानले. उमरखडीचा राजा हे मंडळ 1947-48 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक बाळू चांगू पाटील यांनी स्थापन केले आहे. मंडळानेच अनंत अंबानींसोबतच्या संवादाचा हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
यापूर्वी 2024 मध्ये अनंत अंबानी आणि रिलायन्स फाउंडेशनने 'लालबागचा राजा'ला सुमारे 20 किलो सोन्याचा मुकूट दान केला होता. या मुकुटाची किंमत सुमारे 15 ते 16 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं.